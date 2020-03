La Dirección Provincial de la Mujer recibe 18 denuncias diarias por violencia de género, en promedio. Si bien esta cifra es más o menos parecida a la de años anteriores, desde esta repartición dijeron que notaron que desde el año pasado hubo cambios en cuanto al tipo de violencia que predomina. "En 2019 y lo que va de este año notamos un tendencia que tiene que ver con mayor cantidad de casos de violencia psicológica. Antes predominaban los casos de violencia física", dijo Adriana Ginestar, la directora de la Mujer de San Juan. A la vez resaltó que 4 de cada 10 denuncias son realizadas por mujeres que ya pidieron ayuda con anticipación. Es decir, que son casos reincidentes.



Ginestar comentó que en enero de este año recibieron 598 denuncias de violencia, mientras que en febrero pasado esa cifra llegó a 514. "De esas 1.112 denuncias el 25% son reincidentes. Es decir, mujeres que denunciaron más de una vez. La reincidencia la venimos monitoreando, y el año pasado cerramos con el mismo porcentaje", agregó la funcionaria y dijo que en relación a años anteriores las denuncias crecieron. Es que en los dos primeros meses de 2019 la Dirección recibió 1.018 denuncias. "El crecimiento se ve año a año. El año pasado -desde enero a diciembre- tuvimos 7.000 denuncias aproximadamente, lo que significó unas 800 más que en 2018", agregó Ginestar.



Sobre la razón que lleva a que los casos aumenten, la funcionaria comentó que ellos creen que hay dos razones. Una de ellas tiene que ver con la cantidad de información que hay y que eso lleva a que las mujeres se animen más a denunciar. "Por otro lado vemos que el empoderamiento de las mujeres y el hecho que sepan qué es violencia hacen que se incremente la contraofensiva. Por ejemplo, hoy vemos parejas en las que el hombre es violento y la mujer pone límites a esa violencia y eso hace que el maltrato escale y haya más ataques", agregó y resaltó también que esta postura de la mujer lleva a que los femicidios aumenten en el país. Además, dijo que durante el 2019 y este año se notó un crecimiento en cuanto a la advertencia de la violencia psicológica. La funcionaria dijo que antes el maltrato verbal y la manipulación no eran muy denunciados.



En cuanto a las edades de las víctimas, Ginestar comentó que el 75% de las denuncias que recibieron en lo que va de este año y que es una tendencia que se repitió el año pasado, son del grupo "mujeres jóvenes". Es decir entre 18 y 39 años. "Es en plena juventud donde las mujeres se animan a pedir ayuda y denunciar", agregó al respecto.

REINCIDENCIA

"Muchas veces nos preguntamos por qué las mujeres continúan en el círculo de la violencia. Para que no vuelvan a ese lugar hay que trabajar mucho en la autodeterminación y autoestima de la mujer, pero eso no es suficiente. En muchas ocasiones es difícil sostener la decisión de salir de ese círculo, porque hay muchos condicionantes. Sobre todo en las mujeres que tienen niños, pues ellas son las que se quedan con los hijos y deben alimentar y educar. Y, en la mayoría de los casos las mujeres que estuvieron dentro de los círculos de violencia no tienen trabajo, entonces se vuelve algo muy difícil de sostener", agregó Ginestar al explicar por qué el 25% de las denuncias que reciben son de mujeres que ya habían pedido ayuda con anterioridad.



Sobre si la contención es suficiente para evitar la reincidencia, la funcionaria dijo: "Hacemos lo que podemos porque es mucha la demanda. Hay momentos que nos faltan recursos porque son tantos los casos, pero a medida que notamos faltas tratamos de buscar una solución. Igualmente necesitamos más voluntad de parte de las mujeres que piden ayuda, para que adhieran al tratamiento y puedan dejar ese círculo de violencia", concluyó la funcionaria.

CLAVES

Las víctimas de violencia de género pueden pedir ayuda o hacer denuncias en la Dirección de la Mujer, ubicada en 25 de Mayo 451 (Oeste). También se puede pedir asesoramiento a través del 4222713. Además, los 19 municipios cuentan con su área de la mujer donde se puede pedir asesoramiento. Además de estas oficinas la provincia cuenta con la Línea Rosa, donde se puede pedir asesoramiento y ayuda ante cualquier caso de violencia. Esta línea tiene el siguiente número: 0800 666 6351. También se puede llamar al 144, y en el caso de que en el momento violento se encuentren menores se puede pedir contención al 102. Si bien la provincia cuenta con la Comisaría de la Mujer, que está ubicada en calle Sabatini 298 Este (esquina Tucumán) del Barrio Edilco, en Rawson, también se pueden hacer denuncias en las seccionales departamentales, donde los efectivos están obligados a recibirlas. El teléfono de la comisaría de la mujer es 4281589.

CIFRAS