Según el último informe que acaba de difundir la Cámara de Comercio de San Juan, este año hay 221 locales desocupados en el centro sanjuanino, contra 167 que se relevaron en igual fecha del año pasado, lo cual indica que se encuentran vacantes 54 locales, un 32,3% más que hace doce meses. Un año antes, entre 2018 (con 138 locales vacíos) y 2019, el número de locales para alquilar vacantes había crecido 21%.

Ana Rodríguez, la arquitecta al frente del estudio que realiza desde entonces el relevamiento, indicó que en esta oportunidad se ve claramente los efectos de la crisis de la pandemia, dado que el sondeo se hizo entre los meses de mayo y junio, en pleno impacto del coronavirus. En San Juan los comercios cerraron el 20 de marzo y abrieron en forma presencial recién el 11 de mayo, dejando tras ese extenso lapso sin actividad, un tendal de negocios que sucumbieron. El área relevada comprende el polígono demarcado al oeste por la Avenida España, al este, la Avenida Rawson, al norte la calle San Luis y al sur la calle 9 de julio (ver infografía). Rodríguez explicó que el mismo abarca dos zonas, una puramente comercial, y otra menor que se mezcla el comercio con áreas residenciales y cívicas. ""Durante los meses de mayo y junio se relevaron todas las cuadras que abarca este polígono, y se pudo observar un incremento significativo en el número de locales desocupados respecto del año anterior, justo en momentos de la crisis, de emergencia sanitaria, en la que se encuentra el país y el mundo, debido al Covid-19", dijo la profesional. El relevamiento se debió ir ajustando en diferentes semanas dentro de los 60 días que tardó, porque muchos negocios permanecieron cerrados en mayo (pese a que se autorizó su apertura) y abrieron en junio. No se relevaron galerías que estaban cerradas por remodelación, porque se entiende que son locales no disponibles para el alquiler y no se contabilizaron.

El estudio señala que hay un aumento en los locales que se venden en lugar de alquilarse. También se constató que sigue creciendo la cantidad de locales grandes (más de 50 metros cuadrados) que están sin alquilar en las áreas de la Peatonal y alrededores, y que eso se nota más que en las zonas residenciales. Allí también se advierte que hay muchas casas o garajes, que con los años, se han ido transformando en pequeños locales comerciales. ""Se encontraron un 5% más de locales grandes vacantes que en el 2019", dijo Rodríguez. Explicó que en el 2019 el 26% de los locales desocupados eran grandes y el 74% eran chicos (de hasta 40 metros cuadrados), pero este año el 30% de los locales son grandes y el 70% son chicos. ""Lo atribuyo a que el comercio que se pudo mantener en este tiempo, redujo el local y se pasó de una área grande a otra más chica", explicó la profesional. Incluso hay locales grandes en alquiler que llevan años vacíos: ocurre por ejemplo con el que ocupaba el Banco Galicia en General Acha y Rivadavia, otro en la esquina de Caseros y Laprida y también uno en avenida Libertador y Rawson.

Josefina Pantano, presidenta de Colegio de Corredores Inmobiliarios, dijo que el informe de la CCSJ es completo y serio, y agregó que desde la Federación Inmobiliaria se hizo un relevamiento que reveló que hay un 5% de incremento en las devoluciones de los alquileres que manejan las inmobiliarias. "Esto se condice con que en San Juan ha habido desde hace unos años una disminución importante en el microcentro sanjuanino de locales en actividad por la cantidad de costos, no sólo en el alquiler comercial sino por lo implica mantener un negocio", sostuvo.

Incremento

En los últimos años se ha notado un crecimiento de la zona comercial hacia la residencial. Muchos locales sobre las avenidas Libertador al norte y Rawson al este, por más de encontrarse dentro de manzanas que comprenden al área residencial, se han considerado como zona comercial.

>> OPINIÓN

AHORA ENTIENDO

Por Julio Turcumán - DIARIO DE CUYO

Una de las premisas que me bajó el director de este diario cuando empecé a trabajar como secretario de redacción fue la de "cuidar al comercio sanjuanino". Lo venimos haciendo y vamos a seguir en esa línea mientras la conducción de este medio así lo disponga, pero cada vez cuesta más. La guerra que ha emprendido Darío Minnozzi contra Hermes Rodríguez por la representatividad de los comerciantes es histórica y hasta histérica. Minnozzi, en tren prepotente, se animó a reclamarle a una periodista de este diario que evite (ella y cualquiera de este medio) hablar con Rodríguez, bajo algunos argumentos que no vale la pena repasar. Minnozzi pierde tiempo valioso. Algunas sugerencias para que ocupe sus horas de ocio: un local comercial del centro vale casi lo mismo que uno en la Peatonal Florida; sería bueno que Minnozzi use sus maneras enérgicas y bajas en educación en arreglar ese pequeñísimo inconveniente. Dos: los comerciantes pagan la boleta de luz más cara del país gracias a la carga de tasas e impuestos que agregan los municipios. Nadie los escuchó cuando lo reclamaron. Se ve que no gritaron tan fuerte. Tres: los comercios del centro están perdiendo frente a los shoppings, que se han llenado de franquicias y han dejado a la Peatonal solamente con los negocios de los Brant. Cuatro: un ordenamiento territorial. Cinco: capacitaciones. Seis: tratar de que los comerciantes blanqueen a sus empleados, ya que el comercio es uno de los mayores tomadores de mano de obra en negro. Pero claro, es más fácil perder el tiempo en pegarle al cartero. Minnozzi no se enoja por las informaciones que da este diario, se enoja porque él no aparece en ellas. Ahora entiendo por qué los pequeños comerciantes están como están.