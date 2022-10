Caminar por la vereda sur de calle Laprida, entre General Acha y Tucumán, puede resultar insoportable. Es que desde hace al menos 4 semanas ese lugar se convirtió en una cloaca a cielo abierto, porque un caño pierde líquido cloacal en medio de la vereda. Esto no sólo molesta a los comerciantes de la zona inundada por aguas servidas, sino que también afecta a los peatones que recorren el corazón del microcentro. Los comerciantes comentaron que hicieron numerosos reclamos a OSSE y a la Municipalidad de la Capital, mientras que desde OSSE dijeron que ellos hicieron dos intervenciones y que se trata de una conexión que está dañada y que "el usuario -que supuestamente tiene el problema- se comprometió en llamar a un plomero matriculado para la reparación de la conexión domiciliaria de cloaca en vereda".

El olor, que con los días calurosos se volvió más intenso, se percibe metros antes de llegar a la zona donde está el agua de las cloacas derramada. Mientras que el color verdoso de ese líquido hace que al estar cerca la situación se vuelva insoportable. "Con este panorama trabajamos todos los días. Hay momentos que no hay desodorante de ambiente o sahumerio que pueda tapar el hedor. Nos vamos a casa con el olor impregnado", dijo Marisa Pérez, una mujer que trabaja en un kiosco que hay en la zona, mientras que desde un comercio que venden carteras y otro que comercializan accesorios para celulares comentaron que hay días en los que hasta se ponen de acuerdo con los demás comerciantes para llamar todos a la misma hora a OSSE para hacer el reclamo. Según dijeron, hicieron al menos un llamado por semana pidiendo una respuesta. Dijeron además que la suciedad es algo que también los afecta, pues hay clientes que pisan ese líquido e ingresan a los locales manchando todo, y agregaron que también notaron que hasta redujeron las ventas, porque hay clientes que no soportan esperar ser atendidos en medio del olor nauseabundo.

Ante este reclamo, desde Prensa de OSSE dijeron que el usuario "solamente instaló una boca de acceso en vereda, y no brindó la solución que habían acordado", pero no explicaron qué es lo que debe realizar este vecino. Además, comentaron que la reparación la debe realizar el propietario del domicilio, pero agregaron que la obstrucción está dada en el límite de dos domicilios, sin decir quién es el responsable. Y comentaron que OSSE puede realizar la reparación, pero que debe haber un trámite administrativo previo y la autorización de la jefatura, para posteriormente cobrar al usuario el trabajo. Sin embargo, no dijeron si lo harán o no.

PROTAGONISTAS

Mirta Olmos - Empleada de comercio

"Yo estaciono mi auto todos los días en la cuadra y por momentos es insoportable el olor. Me parece mal que pase tanto tiempo y todo siga sin una solución. Esto es muy molesto".

Lucio Bustos - Peatón

"No sé de quién es la responsabilidad, pero alguien debe dar una solución. No sólo por los empleados que trabajan en esta cuadra y se ven afectados a diario, sino por todos los transeúntes".

Lucía Moreno - Empleada de comercio

"Hace varias semanas que estamos aguantando este olor, que es horrible, y queremos que alguien nos dé una solución. Hay veces que el líquido corre por la vereda o por la calle".