Luego de que el Ejecutivo anunciara oficialmente que entregará un plus de fin de año para los empleados estatales, los intendentes de siete municipios grandes (por la cantidad de habitantes) no descartaron seguir la misma línea, aunque dejaron en claro que para hacerlo pedirán contar con una asistencia por parte de la gestión uñaquista. Los jefes comunales que tiraron las líneas en ese sentido fueron Emilio Baistrocchi, de Capital; Fabián Gramajo, de Chimbas; Fabián Martín, de Rivadavia; Rubén García, de Rawson; Armando Sánchez, de Pocito; Jorge Palmero, de Albardón, y Juan José Orrego, de Santa Lucía, quien se comunicó a través de su área de prensa. La que no respondió los llamados fue Romina Rosas, de Caucete. A su vez, el Poder Legislativo confirmó que dará un bono en la misma medida que el Ejecutivo, mientras que en el Poder Judicial no hubo respuesta (Ver recuadro).

No es la primera vez que los intendentes, del oficialismo y la oposición, siguen el camino que marca el gobernador Sergio Uñac. Lo mismo ocurrió con el aumento salarial del 13,5 por ciento acordado a principio de año, en el que los jefes departamentales bajaron el mismo arreglo con sus trabajadores. El único caso diferente de ese lote es Rawson, en donde rige un aumento a través del convenio colectivo de trabajo.

Respecto a la entrega de un plus, todos los intendentes consultados coincidieron en tres ejes centrales. El primero es que los recursos municipales no sobran porque, al igual que las cuentas provinciales, sus fondos se han visto perjudicados por la caída de la economía y el freno que produjo el coronavirus. El segundo punto es que, para dar un bono, deberán "sacarle punta al lápiz" para mantener sus cuentas equilibradas, mientras que, en tercer lugar, van a esperar a que el Ejecutivo defina qué monto va a entregar y el mecanismo de pago, así ellos podrán determinar si pueden hacer frente al mismo gasto. Por otro lado, independientemente de la suma, todos indicaron que pedirán una asistencia financiera para hacer el desembolso extra. Sobre ese punto, fuentes oficiales indicaron que ya hay diálogo entre los intendentes y el ministerio de Hacienda, que conduce Marisa López, para determinar si esa ayuda es viable.

Uno de los jefes comunales más categóricos sobre la necesidad de contar con una ayuda del Ejecutivo fue Baistrocchi, quien indicó que "el plus se está evaluando en función de la situación presupuestaria. Lo cierto es que dependemos de la ayuda provincial. Además, siempre en estos casos, hubo una asistencia". En el caso de Gramajo, este dijo que "siempre hacemos un esfuerzo para ayudar a los trabajadores y siempre tenemos una ayuda del Estado para hacerlo". Por su parte, Martín se mostró en sintonía al señalar que "es complicado que lo podamos hacer solos sin la ayuda de la provincia". En Rawson, García dijo que "lo más factible es que demos un plus, pero, para eso, va a ser necesaria una ayuda del Gobierno porque las finanzas no están bien". Sánchez manifestó que "creo que vamos a llegar, pero tenemos que sacar bien las cuentas", mientras que Palmero destacó que "los municipios venimos haciendo un esfuerzo para otorgar los incrementos salariales pactados y las arcas comunales no son muy generosas en este momento, por lo que, en esta situación, tenemos que tener una asistencia del Estado". Desde Santa Lucía, indicaron que el plus se está analizando y que le pedirán al Ejecutivo un auxilio para poder otorgarlo.

Plus para estatales



La ministra de Hacienda, Marisa López, confirmó que la administración central dará un plus de fin de año destinado a los 45.000 empleados estatales. Con la confirmación, el Ejecutivo vuelve a aplicar una ayuda económica que había instrumentado en 2017 cuando otorgó un bono de 6.000 pesos en dos veces. Pese a que el tema se maneja con reserva, trascendió que la suma que se baraja girará en torno a los 10.000 pe­sos. De ser ese el monto, los recursos necesarios pa­ra hacer frente al desembolso ascenderían a los 450 millones de pesos. En ese marco, se espera un anuncio de Sergio Uñac en los próximos días. Por otro la­do, López indicó que la decisión se tomó como res­puesta a un pedido formal que hicieron los gremios estatales, quienes solicitaron una recomposición sa­larial para los trabajadores producto de la diferencia entre el acuerdo salarial y la inflación anual.



Los otros poderes del Estado

El vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni, resaltó ayer que la política salarial la fija el Poder Eje­cutivo, por lo que el Legislativo se plegará al otorga­miento de un plus de fin de año para sus trabajado­res, en la misma línea que la provincia en cuanto al monto y los tramos. “Nosotros actuamos en espejo”, remarcó el presidente de la Cámara de Diputados.

Si bien el Poder Judicial también suele seguir ese ca­mino, desde la Corte de Justicia, que conduce Adriana García Nieto, no hubo respuestas sobre el tema, por lo que, al cierre de esta edición, su postura era una incógnita. Ambos poderes del Estado aplicaron el mismo aumento salarial que dispuso el Ejecutivo para sus trabajadores, esto es, el 13,5 por ciento en tres veces. Incluso, cuando el Gobierno congeló los últimos dos tramos, los dos poderes tomaron la mis­

ma medida de contención del gasto.