Un relevamiento de este diario arrojó que una amplia mayoría de sanjuaninos repudia el polémico spot publicitario de la abogada María Filomena Noriega.

En base a la opinión de más de 3.000 consultados, la opción que obtuvo el 70% de los votos es la de aquellos que creen que la letrada local hizo apología del delito con el video que se hizo viral por su frase "Llamen a la Noriega". El restante 30% piensa lo contrario.

"Me pongo enteramente a disposición de la justicia, que me investiguen lo que me tengan que investigar", dijo a este diario Noriega, luego de que esta mañana sus colegas César Jofré y Maximiliano Páez Delgado, junto a representantes de asociaciones que nuclean a familiares de víctimas de siniestro viales, anunciaran que pedirán que se investigue si lo reflejado en el video constituye alguna violación al Código Penal.

En la grabación se pueden ver tres escenas, donde podría necesitarse el asesoramiento profesional de un letrado. El video comienza con un joven conduciendo un auto y mirando el celular, momento en el que atropella a un transeúnte. Ahí mismo mira a la cámara y dice: "Llamen a la Noriega". Luego, el mismo actor se encuentra en un allanamiento policial y remata con un: "Llamen a la Noriega". Por último, se ve una discusión por la manutención de los hijos y ambos actores miran a la cámara para decir: "Llamen a la Noriega", dando a entender que "la Noriega" solucionaría cada una de estas situaciones.

Para terminar la publicidad, aparece la mujer en su despacho y dice: "Soy Filomena Noriega, estoy aquí para defenderte y solucionar tus problemas". Mientras mueve una taza en donde están anotados sus datos de contacto.

La reconocida abogada penalista trabajó en varios casos mediáticos. Por ejemplo, denunció a su expareja, un suboficial de la policía, por violencia de género, y recientemente asumió la defensa del dueño del pitbull que mató a la niña de nueve años años en el Barrio Malimán de Rawson.