El revuelo que se generó luego de que en las redes sociales escracharan al cantante de Pijama, Federico Amín, por un supuesto hecho de violencia contra su novia, Josefina Robins, que habría ocurrido en una fiesta; continúa. Después de que Valentina Echegaray, expareja del músico, saliera a acusarlo también agresiones verbales y violentas; Robins, quien ya había negado los hechos, volvió a expresarse en las redes. Esta vez, se defendió a sí misma: “Jamás avalaría semejante hecho”, afirmó.

“Que triste que haya tanta gente MALA LECHE que sigan alimentándose de esto y que me traten como una víctima de forma impropia”, escribió la novia de Amín en su cuenta de Facebook.

Y agregó: “Yo jamás avalaría o defendería semejante hecho, y menos en esta época de tanta revolución feminista donde todas las mujeres estamos acompañadas y podemos hablar, no estar solas. Yo he desmentido tres hechos puntuales de la publicación q son los siguientes: nadie me golpeó; no pedí ayuda; el guardia no me dejo irme sin ayuda. Todo lo demás queda en mi esfera de intimidad”.

Por otra parte, afirmó: “Qué triste como pueden subestimar a alguien tratándola de mentirosa. Tengo los ovarios bien puestos y todas las herramientas y fuerza para hacer la denuncia y/o escrache cuando algún hombre me levante una mano. Jamás me quedaría callada”.

Además, apuntó contra los encargados de la publicación con la que se inició el escándalo. “No sé quién se creyó con autoridad para relatar algo y salir a publicarlo sin siquiera haber hablado conmigo, nadie me pregunto cómo estaba ni qué había pasado, directamente hicieron daño. Me desperté y me desayuné esta mierda. Es más, me fui a dormir con él y jamás lo hubiera hecho si hubiera pasado la supuesta agresión”.

Y aclaró: “Soy feminista, respeto y lucho por los derechos de la mujer, estoy a favor de todo lo q sea positivo a nuestro género, pero en este caso se fue todo al carajo, yo jamás difundiría algo que no sé si es cierto. No me meto en la vida de nadie ni tengo bardo con nadie, y que me esté pasando esto me hace mierda, nunca me lo espere”.️

Para cerrar expresó: “La gente q realmente me conoce (q es muy poca en todo esto) sabe cómo soy y q haría, el resto se pueden hacer un enema con su opinión”.