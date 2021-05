Nuevamente un escándalo envuelve a la clínica Santa Clara. Esta mañana, una mujer denunció que perdieron el cuerpo de su padre fallecido, que al parecer fue sepultado por otra familia, quien a su vez, ahora no sabe dónde se encuentran los restos de su ser querido.

Flavia Bolado, hija del hombre sepultado erróneamentecontó que fue hospitalizado el lunes por problemas respiratorios y re riñones, pero al tener síntomas compatibles con Covid, decidieron hisoparlo, por lo que fue aislado.

El cuadro del hombre era muy grave, lo que termina desencadenando su fallecimiento. Al no tener todavía el resultado del hisopado, no podían velarlo por lo que directamente les dieron turno para la cremación. Allí el drama de la muerte se tornó aún más desesperante ya que en el nosocomio les dijeron que no hallaban el cadaver.

Lo cierto es que el cuerpo del hombre de 78 años de edad fue entregado a otra familia, tal como lo confirmaron en un comunicado emitido por Santa Clara.

"Personal de la empresa funeraria Lanusse- Annecchini, contratada por los familiares de ambos pacientes fallecidos, ingresa a la morgue en soledad (acorde a protocolo) a los fines del retiro del cuerpo de uno de los pacientes, confundiendo dicho personal los cuerpos, a pesar del correcto rotulado identificatorio de los mismos", expresaron.

El comunicado de la clínica

"Con fecha 3 de mayo de 2021, ingresa paciente “A”, con cuadro clínico compatible con COVID 19, se realiza hisopado y se decide internación en el área destinada a tal fin, a la espera del resultado de PCR. El día 5 de mayo se produce el deceso estando pendiente el resultado de PCR ; y cumpliendo con los protocolos vigentes, el cuerpo del paciente “A” se traslada a la morgue.

El día 6 de Mayo se produce el deceso de paciente “B”, confirmado COVID positivo, que siguiendo iguales protocolos que los consignados, es trasladado a la morgue.- Ese mismo día, personal de la empresa funeraria Lanusse- Annecchini, contratada por los familiares de ambos pacientes fallecidos, ingresa a la morgue en soledad (acorde a protocolo) a los fines del retiro del cuerpo de uno de los pacientes, confundiendo dicho personal los cuerpos, a pesar del correcto rotulado identificatorio de los mismos.

Nuestra institución lamenta profundamente lo sucedido, pero deslinda responsabilidad en lo que respecta al tratamiento y retiro de los cuerpos por parte de la cochería.- Clínica Santa Clara cumple estrictamente con todos los protocolos establecidos para resguardo de pacientes, familiares y trabajadores de la salud"