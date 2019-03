Nina Becerra, de 58 años, recibió nuevamente una boleta de la luz que la dejó atónita. La suma del servicio asciende hasta los $6.675,49 y, según la mujer que tiene una pensión por discapacidad, no puede pagar ese monto porque su haber mensual llega a los $5.100 con los descuentos.

Además Nina contó que no sabe por qué la cifra es tan exhorbitante, ya que en su casa del barrio Meglioli, en Rivadavia, no tiene aire acondicionado y sólo se ha podido refrescar durante este infernal verano con un ventilador que tiene en su pieza.

La mujer contó que vive con su hijo de 24 años, quien no tiene trabajo y hace changas para ayudarla. "No me alcanza con lo que cobro y en octubre del 2018 me llegó una boleta de 8.000 pesos", dijo desesperada y agregó que aquella vez decidió vender cosas de su casa para poder cancelar la deuda.

Nina se dedicaba a hacer pan y semitas pero hace tres años, aproximadamente, tuvo un accidente con una máquina sobadora que le cortó extremidades de dos dedos y le dejó inútil la mano derecha. Por este motivo, comenzó a cobrar la pensión por discapacidad proviniente de Nación.

En su relato, una y otra vez repetía que no sabía cómo iba a hacer para pagar la boleta. Es que a los más de sies mil pesos de energía eléctrica se le agrega el monto de OSSE y el total a abonar asciende a los $7.022,23.

Quebrada y sin consuelo, Nina pide ayuda para que el costo de la luz no supere su sueldo mensual.