Ayer salió a la luz un caso que causó sorpresa y malestar entre las autoridades de Calingasta. Fátima Leonela Pizarro, actual Embajadora del Sol de este departamento, fue detenida por la Policía durante el fin de semana pasado por participar presuntamente en una fiesta clandestina en Barreal. El caso, además de seguir el curso de la Justicia, fue derivado al Ministerio de Turismo para que allí se analice qué sanción se le puede llegar a aplicar, entre las que figura el quitarle el título, según adelantó Heber Tapia, director de Turismo de Calingasta. La fiesta ilegal en la que la Policía señala que participó esta joven madre fue una de las 7 que se realizaron entre el sábado y el domingo pasados.



Tapia dijo que le pareció un tanto increíble la noticia de la detención de la Embajadora del Sol de Calingasta, hecho del que se enteró a través de los medios cuando difundieron los nombres de las personas detenidas en la fiesta clandestina que se realizó en Barreal el sábado pasado. Agregó que quiso corroborar personalmente la veracidad de la misma para determinar las acciones a seguir. Tras la confirmación del caso, decidió derivarlo al Ministerio de Turismo para su resolución. "Es una situación extraordinaria ante la cual no sabíamos cómo actuar, por eso me comuniqué con la Comisión de Embajadoras para pedir su intervención. Hay que tener en cuenta que cuando se elige a la Embajadora departamental se firma un convenio donde se establece un reglamento que deben cumplir durante su gestión, y que incluye sanciones en caso de no cumplirlo. Estamos a la espera de la resolución del Ministerio", dijo Tapia.



El funcionario agregó que la sanción más grave que se puede llegar a tomar es "separar del cargo" a Fátima y que la Embajadora II de Calingasta ocupe su lugar, y que es una posibilidad que no se descarta. Pero que también puede suceder que no se le aplique ningún castigo. "Hay que esperar por un lado lo que resuelva la Justicia y, por otro, conocer la versión de Fátima. Ella me dijo que tiene otra versión de los hechos, pero que hará el descargo público cuando la Justicia le permita volver a usar su teléfono y las redes sociales, cosa que por el momento no puede hacer porque está implicada en una causa penal", dijo el funcionario.



DIARIO DE CUYO intentó comunicarse con las autoridades ministeriales para conocer su opinión e intervención en el caso, pero no contestaron los llamados.



Por su parte, Jorge Castañeda, intendente de Calingasta, dijo que "obviamente" está en desacuerdo con la presunta conducta de la Embajadora porque más allá de violar una norma, "puso su vida y la de los demás en riesgo".



Justamente ayer, la jefa de Epidemiología del ministerio de Salud Pública, Mónica Jofré, comentó durante una conferencia de prensa que "no hay que tener conductas individuales y egoístas" y que "hay que pensar más en los abuelos y enfermos crónicos", al referirse a las fiestas clandestinas. Entre el sábado y domingo pasados se registraron 7 fiestas ilegales en Rivadavia, Capital, Calingasta y Rawson que dejaron como saldo a 62 personas detenidas.