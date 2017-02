



Más de 1.000 chicos tendrán la oportunidad este año de poder asistir a los jardines de cosecha. En el cierre de la temporada 2016 había 12 y ahora inauguraron 18 más para abarcar toda la provincia. Se trata de sitios destinados a contener a los hijos de los trabajadores rurales durante febrero y marzo. La asistencia es gratuita y reciben chicos desde los 45 días de vida hasta los 12 años.



El programa no es nuevo, pero este año creció considerablemente. En febrero de 2015 había 5 jardines, en ese mismo mes pero del 2016 ascendieron a 12 y ahora hay 30. Lo que se busca desde el Ministerio de Desarrollo Humano es dejar cubierta toda la provincia. Es por eso que todos los departamentos tienen al menos un jardín de este tipo (ver infografía).



En los jardines, los chicos reciben una contención integral que involucra no sólo el cuidado de la salud y de la alimentación. Allí, reciben desde el desayuno, hasta el almuerzo y la merienda. Con esto se busca dar respuesta a la necesidad de los trabajadores rurales de poder dejar a sus hijos en sitios adecuados y que sean gratuitos.



Los chicos asisten a estos jardines por el lapso de 10 horas diarias de lunes a viernes para que sus papás puedan cumplir con toda la jornada laboral sin inconvenientes.

Para que la tarea sea efectiva, los docentes se capacitan a través de talleres.



Hasta el año pasado, los jardines contenían unos 600 chicos, pero este año, con el incremento de más del doble de centros, se aspira que asistan más de 1.000. En esta temporada, Desarrollo Humano creó nuevos centros en 9 departamentos que tenían la necesidad de contar con esta asistencia.



Según se informó desde el ministerio, las familias de los niños provienen de diferentes niveles socioeconómicos, siendo en su mayoría gente de escasos recursos socio-económicos, monoparentales o en situación de vulnerabilidad social.



“Buscamos que los chicos estén contenidos mientras sus padres trabajan. Además estamos dirigiéndonos a un sector de la población vulnerable que no tiene recursos para pagar guarderías o niñeras.



Es por eso que los jardines de cosecha se transformaron en una política de estado prioritaria”, dijo el ministro de Desarrollo Humano, Walberto Allende. El lunes pasado, esta cartera firmó convenio con todas las comunas de la provincia de San Juan.