Hermetismo. El predio donde funcionaba hasta el sábado el Hollywood Park permaneció ayer clausurado. Sólo pudo ingresar al Jockey Club el personal del lugar.

A dos días de que 31 personas quedaran varadas en uno de los juegos de Hollywood Park, el secretario de Seguridad, Gustavo Fariña, dijo que endurecerán los requisitos para las habilitaciones de los parques de diversiones. ‘Vamos a construir un marco normativo provincial que sea duro‘, agregó y dijo que tienen la idea de que la ley incluya que los juegos deban tener un sistema extra de seguridad, para que funcione ante alguna falla, y que no sean muy antiguos. Quien también habló de este caso fue el jefe de la Policía, Luis Martínez, quien dijo que recibieron unas 11 denuncias de los damnificados. ‘Aún no hay personas detenidas, ni orden del juez sobre alguien en particular‘, agregó Martínez.



En este contexto, desde el 1er Juzgado Correccional, a cargo del juez Carlos Alberto Lima, confirmaron las denuncias y la investigación. Por otro lado, DIARIO DE CUYO les llamó reiteradamente a los dueños del Hollywood Park, pero no respondieron ni fueron localizados.

‘Para evitar nuevos accidentes, vamos a armar un marco normativo. Actualmente, la única autorización que se les exige es un certificado que da el Instituto Nacional de Tecnología (INTI). Esos certificados dicen que la maquinaria que traen está en condiciones y que puede funcionar‘, explicó Fariña. En cuanto a una nueva ley, el secretario de Seguridad resaltó que la idea no es evaluar el funcionamiento de la maquinaria, sino que tenga características especiales. Es decir, que además de ser mecánica, deberá ser neumática para que tengan una forma extra de rescate ante alguna falla. Y que los equipos tengan una antigüedad no mayor a los 15 años. ‘Los juegos de este parque -por el Hollywood Park- son de la década del ‘70. Con la nueva normativa vamos a evaluar que tengan determinadas características, será como la RTO de los autos. No queremos depender de la Nación‘, agregó el funcionario y dijo que aunque en un futuro los dueños de los parques vengan con Ok del INTI, no se les dará el permiso si no cumplen con la ley local.



Sobre el tratamiento dijo que habló con Alberto Hensel, quien está a cargo del Ministerio de Gobierno provisoriamente, para trabajar lo más rápido posible. ‘Vamos a poner a los técnicos de Bomberos a que fijen pautas para la futura normativa, para luego pasarla a los representantes de la Cámara de Diputados para que hagan el proyecto de ley‘, concluyó el funcionario.

El caso

1. A las 00,02 del domingo pasado personas que estaban en el Hollywood Park llamaron al 911 informando que uno de los juegos había detenido su marcha, a unos 20 metros de altura, y que había 31 personas varadas en el equipo. Debido a este llamado Bomberos, la Policía y dos ambulancias asistieron al lugar.

2. También se hizo presente en el lugar una empresa privada de grúas que ayudó en el rescate. Este trabajo duró casi 5 horas. Las personas fueron atendidas de inmediato, a medida que fueron bajadas del juego. Una sola fue derivada a un hospital, pero recibió el alta a las horas.

3. El 1er Juzgado Correccional dispuso la clausura del parque de diversiones. Supuestamente el juego habría sufrido un desperfecto mecánico, cosa que se está investigando actualmente. Ayer también se denunció públicamente que la semana pasada la montaña rusa también sufrió un inconveniente.