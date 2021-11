Otra vez San Juan fue protagonista de un fin de semana negro. Entre el sábado y el domingo pasado, 6 personas perdieron la vida en siniestros viales, lo que elevó a 61 el total de víctimas fatales en lo que va del año, 7 más de las 54 que hubo en el mismo período de 2020. Para expertos en el tema, el aumento de la fatalidad en hechos de este tipo es un coletazo post cuarentena. Coincidieron en que la gente transita muy alterada y a alta velocidad como si aún la circulación de vehículos siguiera restringida tal cual ocurrió durante la Fase 1.

Según los registros de DIARIO DE CUYO, desde septiembre de 2019 que la provincia no era escenario de un fin de semana trágico, ocasión en que 7 personas perdieron la vida en siniestros viales. Es por eso que la muerte de 6 individuos durante el sábado y domingo pasados volvió a conmocionar a la población. Aun así, octubre, que cerró con 11 muertes viales, no fue el mes más luctuoso: sigue detrás de mayo, con 13 fallecimientos.

En lo que va del año hubo 61 fallecidos por esta causa, mientras que en el mismo periodo de 2020 fueron 54 en total (creció 13%). Y, para expertos, se debe a la pandemia. "La pandemia ha dejado a la gente al borde de un colapso nervioso, y maneja con un alto grado de alteración y violencia. Todo esto influye para que no se concentre en lo que hace y cometa imprudencias que le cuestan la vida. La imprudencia sigue siendo la principal causa de los siniestros viales", dijo Marcelo Naveda, jefe de la División Tránsito de la Policía de San Juan.

Carlos Romero, director de Tránsito y Movilidad de la provincia, también sostuvo que el crecimiento de siniestros viales fatales es un efecto de la pandemia. Y recurrió a los números para graficar su sensación. Dijo que en 2019 hubo 91 fallecidos en estos hechos, entre el 1 de enero y el 31 de octubre. Mientras que la cantidad descendió a 54 durante el mismo período de 2020, en gran parte, por la restricción de circulación debido a la pandemia. Pero, tras el levantamiento de las restricciones, volvió a subir la cifra. Entre enero y octubre de este año hubo 61 muertes. "Durante el confinamiento y el tránsito limitado, la gente se acostumbró a manejar a mucha velocidad justamente por la poca presencia de vehículos en las calles. Ahora, sigue manejando igual pero con mayor afluencia de tránsito. También abrieron los boliches, los jóvenes salen más, y hasta se cambió el horario pico de los siniestros. Durante el 2020 era sobre las 21. Ahora, otra vez es en la madrugada de sábados, domingos y lunes", sostuvo el funcionario.

Por su parte, Ezequiel Rodríguez, del área de Seguridad Vial de la Municipalidad de Rawson, dijo que los sanjuaninos, tras la quita de restricciones, se encontraron con una libertad que no supieron manejar. Y que no sólo se debe a la costumbre de manejar rápido que adquirió durante la Fase 1. "Durante la cuarentena también creció el consumo de bebidas alcohólicas y esa conducta se mantiene todavía con sus efectos negativos. Hay que insistir con campañas de prevención y no ser tan severos con las sanciones por cometer una falta, ya que la gente ha tenido bastante castigo con el covid-19", dijo el funcionario rawsino.

Lo mismo opinó Abel Hernández, subsecretario de Seguridad de la provincia. Afirmó que la seguridad vial debe convertirse en "una cuestión cultural" que se fomente desde la niñez. "Es cierto que la pandemia influyó en la fatalidad vial, pero no se debe usar de excusa para manejar con imprudencia", aseveró.

Auto que fue impactado por un colectivo de la empresa Nuevo Sur, en Pocito.

Sábado 30

El sábado pasado, tres personas fallecieron en siniestros viales. Una de las víctimas fue Pablo Sánchez, de 33 años, que fue embestido desde atrás por el auto conducido por Diego Gómez (foto). También, Roque Adrián Riveros, en Jáchal, y Oscar Mario Pizarro Boero, quien había sido atropellado en Capital días antes.

Domingo 31

El 31 de octubre también fallecieron tres personas en siniestros viales. Fueron Marcelo Huerta y María Inés Colpa, que viajaban en un auto que fue impactado por un colectivo de la empresa Nuevo Sur, en Pocito (foto). El otro caso fue en Santa Lucía y se trató de Víctor Acacio, de 35 años, quien estrelló su moto contra una pared.