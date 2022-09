Tres trabajadores murieron esta madrugada a causa de una explosión seguida de incendio en una refinería de la localidad neuquina de Plaza Huincul, donde decenas de bomberos y brigadistas lograron controlar las llamas después de varias horas de combate.



El intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez, confirmó que hubo "tres personas fallecidas" y comentó que "fue muy fuerte la explosión y la onda expansiva". Las tres víctimas fueron identificadas como Gonzalo Molina (31), Fernando Jara (34) y Víctor Herrera (58), quien estaba próximo a jubilarse.

Molina es hijo de sanjuaninos, nació en la provincia y vivió en Neuquén desde sus primeros años. "Era conocido como el 'Sanjua' y en su época de adoelscente asistió a una escuela técnica para luego ingresar a trabajar en la refinería donde ocurrió la tragedia", dijo a este medio un colega de las víctimas.



El hecho se produjo en la refinería de la empresa New American Oil (NAO) donde, según detalló el jefe comunal, "estalló uno de los principales tanques de crudo".



Durante horas, combatieron las llamas alrededor de 90 personas, entre brigadistas de empresas, bomberos y personal de Defensa Civil de la comarca petrolera, que esta tarde continuaban con los trabajos de enfriamiento debido a las altas temperaturas en los tanques.



A causa del incendio, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa lanzó un paro total de actividades en el ámbito territorial de la organización, "ante el desprecio por la vida y la seguridad".



"Estamos cansados de denunciar situaciones que se repiten constantemente en cada yacimiento o instalación de la industria", manifestó el gremio en un comunicado.



Además, convocó "de manera urgente a Neuquén a los titulares de las empresas operadoras, de servicios y refinerías para este viernes" y agregó que "se deben tomar medidas urgentes para ponerle fin al permanente desprecio por la vida de los trabajadores como si fueran repuestos intercambiables".



"¿Cuántos más hombres y mujeres deben dar su vida para que las empresas entiendan que no se puede seguir trabajando de esta manera?", cuestionó el sindicato petrolero.



Por otra parte, difundió un documento bajo el título “Antecedentes de la industria petrolera en la región”, donde detalló que desde 2018 hasta junio de este año once trabajadores fallecieron en los yacimientos.



A su vez, el Gobierno neuquino emitió un comunicado en el que señaló que "la Dirección General de Control Técnico Operativo de la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de la provincia tomó intervención en el lugar".



"Cabe destacar que los regímenes de operación y seguridad, en este caso, son fiscalizados por la Secretaría de Energía de la Nación", afirmó el Gobierno provincial.



El subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana de Neuquén, Martín Giusti, brindó una conferencia de prensa en la que lamentó el deceso de los tres operarios y agradeció a los bomberos "que pudieron contener el incendio, extinguirlo y ahora están realizando tareas de enfriamiento".



"Está trabajando la Fiscalía, se están haciendo peritajes y es materia de investigación el por qué comenzó el incendio", destacó el funcionario.



A su turno, el coordinador de la Dirección de Seguridad de la Policía provincial, comisario Roberto Bello, dijo que "van a trabajar los peritos de Bomberos y también el Gabinete criminalístico de la localidad, que van a recopilar toda la información que requiera Fiscalía".



Por último, el jefe de Bomberos de Plaza Huincul, comentó que tuvieron que derivar a parte del personal al hospital local "por quemaduras debido al calor que irradiaban los tanques".