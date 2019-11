A medida que el calendario se acerca a la fecha de apertura de la Fiesta Nacional del Sol 2020, las autoridades y algunos empresarios locales que participan en las gestiones para contratar artistas, empiezan a soltar pistas, algunas más certeras que otras, sobre los nombres de las bandas y cantantes que subirán a los escenarios de la fiesta en el predio ferial chimbero. El fin de semana la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, anunció que Abel Pintos tocará la primera noche. Y ayer le confirmó a este diario que los Auténticos Decadentes le darán fiesta y color a la última noche. En cuanto al artista internacional, según fuentes vinculadas a los shows, aseguran que el Gobierno evalúa entre cuatro opciones: Luis Fonzi, Sebastián Yatra, Ricky Martin y Alejandro Sanz. Se define pronto, aseguran en off en el tercer piso del Centro Cívico, donde tiene su oficina Grynszpan.



Las autoridades están convencidas de que en épocas de vacas flacas, como las que se viven hoy en el país, deben ajustar la billetera a la hora de las contrataciones, aunque saben también que la realización de la Fiesta Nacional del Sol implica la contratación de mano de obra en una época del año en la que no hay mucho para hacer en San Juan. Por eso, según evaluaron funcionarios por lo bajo, y más allá del contexto, quieren que el encuentro que ya es tradición en el país no pase desapercibido y le vuelva a entregar a los sanjuaninos y los turistas un buen momento, además de garantizar fuentes de trabajo, como ya viene ocurriendo desde hace varios años.



La construcción del nuevo predio demandó el año pasado 1.300 empleados más los 1.700 que estuvieron vinculados a la organización del espectáculo; es decir, desde artistas hasta metalúrgicos, diseñadores, electricistas y personas que trabajaron en cada uno de los stands. Este año, según creen en el Gobierno de San Juan, esa cifra podría elevarse por la posible participación de varias firmas interesadas en financiar algunos de los escenarios o erigirse como sponsor exclusivo. Según Grynszpan, la concentración de hasta 50 mil personas en el mismo lugar es un atractivo que no muchas empresas u organismos oficiales pueden garantizar y el Predio Ferial, además, garantiza la visibilidad de esas firmas.



Los artistas



En ese escenario económico, la ministra de Turismo se concentró en artistas populares y muy convocantes y así confirmó el fin de semana que Abel Pintos abrirá los shows, el martes 25 de febrero. Una fuente del sector empresario aseguró a este diario que esperan traer esa misma noche otro número folclórico que podría estar entre Los Manseros Santiagueños o Peteco Carabajal, por ejemplo. El miércoles 26 aún es un misterio, ya que ninguna de las fuentes consultadas supieron responder qué pasará ese día. El jueves 27 ya están confirmados Ciro y Los Persas y Wos. En el Gobierno se ilusionan con que ambos repetirán la actuación en el Festival Mastai de Buenos Aires, donde a pesar de venir de palos musicales distintos (rock y rap respectivamente), se animaron a cantar juntos y fueron noticia nacional por ello. En ese recital fue Ciro quien convocó al rapero, que finalmente subió e interpretó junto al ex Los Piojos el clásico "Pistolas".



Aunque nadie habló aún de la grilla de los artistas sanjuaninos, Grynszpan se encargó de remarcar que si bien saben el impacto que tienen los cantantes de renombre nacional e internacional, como en años anteriores la fiesta concentrará un gran número de artistas locales que se irán confirmado y divulgando a medida que se termine de organizar la grilla de los escenarios, ya que habrá más de uno como ya ocurrió en ediciones anteriores.

El Gobierno difundirá en días nada más el precio de las entradas, que prometen ser populares.

La incógnita



El número internacional aún no está confirmado, pero fuentes ligadas al encuentro circunscribieron en cuatro nombres las posibilidades: Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Ricky Martin y Sebastián Yatra. Consultada la ministra de Turismo ayer, reiteró que lo están evaluando y se negó a confirmar o descartar que alguna de las cuatro figuras estén o no en conversaciones con el Gobierno de San Juan para llegar a la Fiesta Nacional del Sol del año que viene.



Normalmente, los empresarios aprovechan la circunstancia de que alguno de los artistas de renombre internacional actúe cerca de San Juan alrededor de las fechas de la Fiesta, para seducirlo a llegar a la provincia. Aunque también ha ocurrido, como en el caso de Maná por ejemplo, que solamente visitaron el país para actuar en la fiesta sanjuanina.



En un juego de probabilidades, Ricky Martin actuará en Buenos Aires el 28 y 29 de febrero; Alejandro Sanz tocará en Buenos Aires el 22 de Febrero; Sebastián Yatra actuará el miércoles 26 y el jueves 27 de febrero en México; y Luis Fonsi tendría fecha confirmada el 22 de febrero en Guatemala. En resumen, que las fanáticas y los fanáticos de los cuatro artistas, hagan sus apuestas.