La diferencia es sustancial. La probation es la suspensión del juicio contra un imputado, quien queda a prueba y debe cumplir pautas de conducta, realizar tareas comunitarias y pagar una "suma simbólica", a cambio de que se le borre la mancha penal. En cambio, enfrentar un juicio siempre contiene el riesgo de que el acusado reciba una condena, la que, por más que sea en suspenso, implica un antecedente delictivo. Abogados defensores de muchos de los casi 50 acusados de participar de la llamada fiesta VIP, la cual fue realizada clandestinamente en medio de la pandemia, insistirán hoy en que la Justicia les otorgue el beneficio a sus clientes, ya que la escala penal del delito así lo permite, entre uno de los argumentos. Sin embargo, el fiscal Coordinador de Flagrancia, Iván Grassi, resaltó que no otorgarán la probation, ya que la política criminal del Ministerio Público ha sido endurecer la postura ante las fiestas ilegales que representan "nichos de propagación del coronavirus". La opinión de los fiscales es clave para que se conceda o no dicho régimen, la cual ha sido de rechazo ante cualquier festejo ilegal, sin tener en cuenta de qué autores se trate y su condición social. No obstante, los defensores adelantaron que apelarán la negativa fiscal.

La denominada fiesta VIP se gestó el viernes 11 de este mes en una casa del Barrio Privado Casa Grande, en Santa Lucía. En el festejo fueron detenidos 48 jóvenes, mientras que otros lograron escaparse ante la llegada de los policías. El número de participantes fue tan sólo una muestra de que no fue algo improvisado, ya que se movilizaron en 28 vehículos de las más variadas gamas y hasta hubo un DJ que puso música y el encuentro fue regado con 19 botellas de cerveza, 10 de vino, 13 de bebidas blancas y siete latas de cerveza.

Los jóvenes quedaron imputados por infringir el artículo 205 del Código Penal, el cual castiga con prisión de seis meses a dos años "al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia". Es decir, las disposiciones que sacó la provincia, a través del Ministerio de Salud Pública, para restringir actividades con el fin de evitar el avance del Covid-19. Una de las actividades prohibidas en la Fase 3 es, justamente, la realización de fiestas clandestinas.

El Teatro Municipal de Capital será hoy el escenario en el que se llevará a cabo la audiencia de presentación en el procedimiento de Flagrancia. El fiscal Grassi, acompañado de los ayudantes Mariano Carrera y Raúl Iglesias, más la ayuda de Fernando Rahmé y Rolando Lozano, presentará los cargos contra los imputados, quienes serán defendidos por Leonardo Villalba, Fernando Echegaray, Guillermo Toranzo, César Jofré y Filomena Noriega, entre otros, dijeron fuentes judiciales. Como no habrá acuerdo por la probation, el juez deberá fijar fecha para la semana que viene de la audiencia de finalización.

Grassi explicó que "tras los brotes de casos de Covid-19, la política de persecución criminal del Ministerio Público restringió la concesión de la probation según las características del caso. Este hecho tuvo un número muy grande de personas y una elaborada planificación que llevó a que estuviera gente de muchos departamentos, por lo que hay una afectación a la salud pública a través de una conducta riesgosa para lo que es el contagio de este virus".

El defensor Villalba adelantó que apelará la negativa de la probation en distintas instancias y que pedirá la postergación del juicio hasta que haya una resolución sobre ese punto. Por su parte, Echegaray también expresó que acudirá a una instancia de revisión por el rechazo de la probation, dado que sus defendidos no tienen antecedentes y el delito permite el beneficio.

LOS ACUSADOS

Los imputados que enfrentarán el procedimiento son Martín Roldán, Florencia Coria, Florencia Sarmiento, Milagros Atencio, Marcelo Jamenson, Lucía Pastor, Mauro y Julieta Mordacci, Jimena Pintor, Josefina Kadi, Mariano Mattar, Mauricio Gómez, Ornella Vidal, Victoria Elizondo, Emilia López, Daniela Durán, Mariana Becerra, Leandro Tello, Emiliano Pérez, Mauricio Funes, María Meritelo, Martina Aguiar, Federico Nelson, Facundo Velasco, Lucas Durán, Sofía Baños, Valentina Colombo, Luciana Camilleri, Maximiliano Ortiz, José Amaya, Patricia Díaz, Carla Vila, María Matons, Siria Ayala, Daniela Coria, Enrico Zullich, Guadalupe Toledo, Juan Olmedo, Augusto Baigorrí, Santina Zunino, Gonzalo Clavel, María Navarrete, Julieta Rotman, Angel Requena, Julián Uzair, Santiago Pérez, Guadalupe Touris y Juan Velasco.

Festejo y castigo

El Teatro Municipal albergó ayer a 15 imputados (foto) que habían participado de un cumpleaños con la música a todo volumen en una casa en Capital el 21 de agosto, por lo que violaron las normas sanitarias con respecto al distanciamiento social y preventivo por la pandemia del coronavirus. Según informaron desde Flagrancia, Nelson Alcarilla, Mónica Guardia, Mariela Sánchez, Jorge Castellano, Ayelén Orozco, Franco Ranno, Carlos y Marcelo Elizondo, y Laura, Roxana, Rodolfo, Ivana, Ana Paula y Viviana Fernández acordaron en juicio la pena de 6 meses de prisión de cumplimiento condicional.

En el caso de Walter Echegaray, como tenía una condena anterior, fue a juicio abreviado en el que aceptó un castigo de 6 meses de cárcel efectiva. Además, Sebastián Uliarte no asistió, por lo que fue declarado en rebeldía y se libró una orden de captura en su contra.