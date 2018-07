Ayudante. Durante los rescates, Fiona no sólo avisa que encontró a una víctima sino que hasta ayuda a cavar cuando las personas están enterradas.

Es la mimada del cuartel. Recibe a todos los visitantes moviendo la cola y busca que todos la acaricien. Ella es Fiona, una perra labrador que es parte del cuartel de Bomberos Municipales de Ullum y que se convirtió en la primera perra bombera de San Juan. Hay otras fuerzas que tienen sus canes (ver aparte), pero no hay destacamentos de bomberos con perros. Fiona recibió hace unos días la certificación oficial que la convierte en una parte importante de este cuartel ullunero. Su dueño, Juan Maldonado, comentó que la perra tiene 4 años y que hizo capacitaciones hasta en EEUU para llegar a ser rescatista.



Es capaz de encontrar a una persona en menos de 5 minutos. Es veloz a la hora de correr y su ladrido es fuerte cuando siente el rastro de alguna persona extraviada en un cerro. Fiona fue entrenada por su dueño desde pequeña. Es por esto, que sacar a una persona de entre los escombros, meterse al agua y nadar para salvar la vida de un niño; y hasta intentar abrir una heladera para rescatar a algún humano son parte de los "juegos" que habitualmente hace la perra. Su dueño, y los demás integrantes del cuartel de bomberos comentaron que para Fiona todo es un juego. "Sin saberlo, ella juega con nosotros, mientras que la estamos entrenando. Hacemos prácticas difíciles todos los días y siempre nos sorprende la capacidad que tiene", dijo el dueño de la perra.



Juan Maldonado comentó que Fiona es su mascota y la de su familia y que desde cachorra comenzó a enseñarle técnicas de rescate, pues quería que fuera parte de alguna fuerza de seguridad. Si bien Juan no es profesional dijo que hizo muchos cursos y que se ayudó con internet para convertir a su perra en rescatista. "Mi interés nació porque mi abuela siempre me contaba, cuando era niño, que en el terremoto de 1944 a ella la salvó un perro que tenía y eso me marcó. Fiona es mi compañera y me gustaría que ayude a la sociedad", agregó y comentó que aunque la perra aún no intervino en ningún operativo hizo muchos entrenamientos diferentes y siempre aprobó. Es por eso, que la semana pasada recibió la certificación de la Dirección Nacional de Cinotecnia, que pertenece al Ministerio de Seguridad y que es quien evalúa a los perros de las fuerzas. "Es un orgullo para los bomberos de Ullum que la perra sea parte de este grupo. En este cuartel nos abrieron las puertas siempre -a Juan y Fiona- para que podamos demostrar lo que sabemos y gracias a eso Fiona aprobó la Certificación de Binomios de Búsqueda y Rescate-K9", dijo Maldonado y comentó que el último cursos que hicieron fue en la Universidad de Texas, pero también estuvieron en Catamarca y en otras provincias, aprendiendo.

En acción. Fiona, tras señalar a los bomberos la ubicación de las víctimas, ayuda en el rescate.

Las otras fuerzas con canes



Hace 4 años, la Policía Comunal de Rawson puso en marcha la División Canes, convirtiéndose en la cuarta unidad de la provincia después de la Policía de San Juan, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Provincial. Estas son las fuerzas que en la actualidad trabajan con perros de diferentes razas para realizar diferentes tareas. Es por esto, que hay animales que están adiestrados específicamente para rescatar víctimas que estén en una situación de peligro; y también hay otros que trabajan en la detección de narcóticos, en las fugas del Penal y exhibición, entre otras disciplinas. Los más conocidos son los perros de la División Canes de la Policía de San Juan que son los que suelen hacer exhibiciones en las colonias de verano y hasta participan de los desfiles patrios.