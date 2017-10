Sin señales. DIARIO DE CUYO visitó la estética Beefit.SJ donde Victoria Gómez practicó electrofitness y que no tiene habilitación. Estaba cerrada.

Lo que pensaba iba a ser una alternativa rápida y efectiva para tonificar los músculos terminó convirtiéndose en una gran pesadilla que afectó seriamente su salud. Se trata de Victoria Gómez, de 23 años, que tras practicar electrofitness, un novedoso tratamiento que está de moda, quedó internada en Terapia Intensiva. La joven tomó clase en una estética de Capital, llamada Beefit.SJ, que no está habilitada. Salud Pública pidió que se la clausure.



Roberto Correa, a cargo de la Secretaría Técnica de este ministerio, fue lapidario al referirse al tema. Trató a los propietarios de las estéticas como "inescrupulosos" que "venden espejitos de colores con estas nueva técnicas milagrosas, sin tener en cuenta los daños que pueden generar".



El lunes pasado Victoria asistió a la primera clase de electrofitness, una disciplina que combina aerobic con el uso simultáneo de electrodos para un trabajo muscular intenso y en poco tiempo (20 minutos de esta técnica equivale a 3 horas de entrenamiento aeróbico). Al día siguiente comenzó a sentir un fuerte dolor en las piernas, aunque pensó que era normal luego de la exigencia física. Pero los dolores se intensificaron y comenzó a orinar color marrón. El jueves pasado quedó internada en Terapia Intensiva.



Tras conocerse públicamente su caso salió a la luz que la estética a la que concurrió no tiene ningún tipo de habilitación. Así lo determinó el Ministerio de Salud Pública que pidió que la Justicia clausure este lugar. "Esta estética no está registrada ni habilitada. Es más, ni sabemos quiénes son sus dueños. Mandamos a los inspectores al lugar, pero estaba cerrado y además nadie respondió en el número de teléfono que está impreso en la puerta del local. De todos modos los inspectores labraron el acta de infracción que remitirán el próximo lunes a la Justicia de Paz para que lo clausuren", dijo Roberto Correa, de la Secretaría Técnica de Salud Pública.



El funcionario también agregó que, por lo que tiene entendido, Victoria no se hizo un chequeo médico previo para ver si estaba en condiciones de practicar esta disciplina y que tampoco se lo pidieron en la estética. Dijo que esto es una irresponsabilidad de ambas partes, que pone en juego la salud.



Esta estética tampoco está habilitada por la Secretaría de Deportes, requisito con el que debe contar, ya que también brinda actividades físicas. Así lo dijo Jorge Chica, a cargo de esta repartición. "El lugar no tiene ninguna habilitación y está trabajando de manera ilegal. Lo peor es que esto atenta contra la salud de la gente. Lo que más controlamos es que los gimnasios cumplan con el requisito de exigirles a las personas el apto médico para la práctica deportiva", dijo.



El primer diagnóstico médico indicó que Victoria padecía rabdomiolisis, un trastorno que provoca la rotura de los tejidos y que le afectó los riñones a tal punto que puede llegar a necesitar diálisis. "Victoria está consciente y llora todo el tiempo. No sólo por el dolor que siente, sino también porque está asustada por todo lo que dijeron los médicos. Sabe que su recuperación va a ser lenta y que va a necesitar rehabilitación y asistencia psicológica para superar este trastorno. Estamos consternados por todo esto y por no estar junto a ella todo el tiempo. Sólo podemos verla 3 veces al día", dijo Gastón Gómez, su hermano, quien agregó que aún no saben si iniciarán alguna acción judicial contra la estética.



Los gimnasios

400 es la cantidad de gimnasios en la provincia, registrados en la Secretaría de Deportes. Jorge Chica dijo que los martes y jueves de cada semana los inspeccionan para corroborar que cumplan con todos los requisitos exigidos.



Precaución

Las personas que padecen diabetes, epilepsia, convulsiones, trastornos de circulación, hipertensión, obesidad, niveles altos de ácido úrico, hernias de abdomen o inguinal, trastornos cardíacos y respiratorios tienen contraindicado la práctica de electrofitness o de otra disciplina de similar exigencia.

"Este caso me parece raro"

Martín Sassul

Servicios de Neurorehabilitación

"No conozco los trasfondos del caso de Victoria Gómez, sólo sé lo que se dice en los medios. De todos modos creo que esta joven debe tener una enfermedad de base para que la práctica de electrofitness le haya provocado estas consecuencias. Sobre todo porque no fue algo inmediato, y porque no afectó a las demás personas que también tomaron la clase. Este me parece un caso raro. Igualmente, lo fundamental es lograr que la gente tome consciencia de la importancia de someterse a una evaluación médica antes de practicar cualquier actividad física para evitar que la búsqueda de mantenerse saludable tenga el efecto contrario".