Desde el retorno a Fase 1 en agosto del año pasado a partir del brote de Caucete a la fecha, hubo una marcada caída de la cantidad de personas condenadas en Flagrancia por ser infractores Covid. Se trata de quienes infringieron el artículo 205 del Código Penal y según datos de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del proceso especial de Flagrancia, 303 fueron los condenados desde el 24 de agosto de 2020 a la actualidad, de un total de 1.382, de los cuales 1.079 corresponden desde el 24 de marzo hasta el 23 de agosto. De estos datos se desprende que en la segunda mitad de la pandemia (los segundos cinco meses) se produjo una reducción a menos de un tercio en la cantidad de infractores del artículo 205 con respecto a la primera mitad (los primeros cinco meses). Y en total, casi 8 de cada 10 faltas Covid fueron cometidas durante ese periodo inicial.

Estos datos están actualizados al martes 12 de enero, cuando se condenó a 14 personas que apostaban ilegalmente en un mismo lugar rompiendo todo protocolo.

El artículo 205 del Código Penal contempla la violación de medidas oficiales para impedir la introducción o propagación de epidemias. Dentro de las infracciones más extendidas en el marco de este artículo y en el contexto de pandemia, están las denominadas "fiestas clandestinas", las aglomeraciones, la ocupación de parques y espacios públicos que no estén autorizados, exceder el número de personas y cantidad de mesas establecidas según el espacio en restoranes y bares, entre otras.

Según Luis Martínez, jefe de la Policía de San Juan, los datos de Flagrancia están en consonancia con una mayor conciencia por parte de los sanjuaninos en cuanto a su responsabilidad sanitaria a medida que avanzó la pandemia, a la vez de una mayor intervención de la Justicia que en conjunto con la Policía, realizan actuaciones en pro de preservar la salud. "Es una mixtura, porque por una parte la gente ha ido asumiendo su responsabilidad y por otra porque hay una gran acción policial en cuanto a hacer cumplir las pautas en torno a la pandemia, por lo que es razonable una sensible disminución de infractores", argumentó el funcionario, quien también puntualizó que en este momento son 1.500 los policías que además de sus funciones de seguridad, salen a hacer cumplir las normativas de protocolo.

Resulta interesante la comparación de estos datos con la evolución de contagios por Covid-19 en la provincia que, luego de agosto del año pasado, fueron in crescendo hasta su pico en noviembre en todas las variables (cantidad de contagiados, internados y fallecidos), para luego ir disminuyendo y mantener un amesetamiento y leve baja hasta el momento. En contraste, los datos de Flagrancia muestran que las infracciones disminuyeron a partir de agosto e incluso no hubo condenas de noviembre a diciembre del año pasado. Es decir, en el pico, no hubo infractores en una tendencia en franca reducción que demuestra que no necesariamente las reuniones sociales prohibidas, uno de los fuertes del artículo 205, son la causa fundamental de la propagación de contagios.