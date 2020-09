En la noche previa a que el Gobierno de San Juan anuncie como continuará el aislamiento social preventivo y obligatorio desde el sábado 5 de septiembre, los 8.018 sanjuaninos que participaron en un sondeo de DIARIO DE CUYO WEB brindaron un panorama de sus expectativas, en las que se resalta: que se restituya la actividad de comercio minorista y que continué sin permitirse las reuniones sociales, pero sí las familiares. La pregunta que más dividió las aguas fue el tema de la apertura de bares, cafés y restaurantes.

Ante 8 preguntas puntuales, los votantes le levantaron el pulgar a 3 items para que vuelvan a estar habilitados desde el sábado: comercio, reuniones familiares y actividad deportiva (aunque fuentes oficiales ya anticiparon que este último punto todavía no ocurrirá). Que los locales comerciales puedan abrir nuevamente también fue una medida ya anunciada previamente y fue la pregunta que tuvo la respuesta más cercana a la unanimidad de todas. Cada 10 respuestas, 9 fueron que sí regrese.

A las otras 5 preguntas, hubo una mayoría de respuestas para que no haya apertura. Donde hubo la mayor diferencia fue en el regreso de las reuniones sociales, en una relación de 3 a 1 para que no vuelvan el sábado. Luego, en una relación de casi 3 a 2 para que no se habiliten estuvieron las guarderías maternales y el turismo interno.

Finalmente, aunque también la pulseada se inclinó para el lado del ’No’, las fuerzas se presentaron más parejas en las preguntas relacionadas a las actividades recreativas (caminatas saludables por ejemplo) y, especialmente, apertura de bares, cafés y restoranes. En este último punto justamente convergen las dos repuestas ubicadas en ambos extremos -sí a comercios y no a reuniones sociales- y también queda a mitad de camino el sí a las reuniones familiares y el no a las sociales.