El sector gastronómico sanjuanino tuvo un saldo negativo en la primera semana en que rigen nuevas medidas para contrarrestar la segunda ola del coronavirus, y aseguran que se les ha derrumbado un 50% la facturación y afluencia de gente debido a que tienen que cerrar más temprano, y no alcanzan a tener rotación de clientes. Desesperados por esa situación, e intentando reactivar la demanda para seguir subsistiendo, han salido con promociones generalizadas, como nunca antes. En los bares y restó de la provincia se ofrecen descuentos del 20% y ofertas de 2x1 o "happy hours", y muchas de esas promos se aplican en horarios tempranos -hasta las 21 o 21,30- justamente para incentivar a que vaya más gente antes de que obligatoriamente tengan que cerrar. "Apoyemos a nuestros gastronómicos, cená temprano", es el slogan que distingue a esta campaña inédita en la provincia. El pasado 10 de abril el Gobierno provincial puso en vigencia nuevas medidas para frenar los contagios sin dañar la economía, y al sector gastronómico le aplicó restricciones nocturnas. Desde entonces deben cerrar de domingos a jueves a las 12 de la noche, y los viernes y sábados pueden extenderse una hora más, hasta la 1. Los empleados solamente pueden permanecer una hora más para limpiar y ordenar, y de esa forma cumplir con la restricción de circulación que rige hasta las 6 de la mañana. El sector que nuclea a los bares y restoranes estuvo de acuerdo en acortar los horarios, para colaborar en el combate contra el Covid, en la mesa de Acuerdo San Juan que convocó el Gobierno. No obstante, ahora están muy preocupados por el futuro del sector debido a la pronunciada caída de ventas que se ha producido en la primera semana de restricciones. "El corte del horario nos está matando. Comparado con un día normal antes de las restricciones, la presencia de comensales y la venta ha disminuido un 50 por ciento", aseguró Rubén Miodosky, representante del área bares y restaurantes dentro de la Cámara Hotelera Gastronómica. El propietario del resto bar Rocco, agregó que el miedo de la gente a los contagios en esta segunda ola es una causa, pero que en la cámara están convencidos que la mayor parte se debe a la costumbre del sanjuanino de salir a cenar tarde. Todos dicen que la gente llega a las 22,30 o 23 a cenar, poco antes del horario exigido de cierre. Mauro Novelli, propietario de Johnny B. Good dijo que se perdió la rotación de personas y el consumo, al tener menos tiempo para comer. "Ahora evitan comer un postre o un café", dijo. Agregó que el sector está apostando a distribuir más la venta en todo el horario diurno, el almuerzo y la tarde, lo que es difícil porque implica cambiar la cultura al sanjuanino. Roberto Putruelle, dueño de lomoteca Pirandello, también pintó un escenario de incertidumbre. "Hoy, salir a cenar no es lo más barato, la gente que lo hace va a distenderse, y va ser muy difícil que vaya a consumir más temprano. Por eso hemos apuntado todo el sector a promocionar los horarios hasta las 21,30", dijo.

En los negocios hay innumerables promos para cenar o brindar hasta las 21,30. Por ejemplo, en Rocco restobar los miércoles tiene diente libre de pizza -incluso para celíacos, más canilla libre de jugo, gaseosa y cerveza a $550 por persona. Pirandello ofrece en esos horarios 2 porciones de punta de espalda, con entrada y un vino malbec a $1.600, un 20% menos que en otro horario. También ofrecen 2 pachatas especiales con papas fritas y una jarra de chop a $800, o un 2x1 en chop, jarra de litro o mediana o grande de cerveza. En el restobar Barder Troya ofrecen 4 por 3 en pachatas hasta las 21 y "happy hour" de cerveza artesanal hasta las 22,30. Parrilla Los Nogales ofrece a sus clientes parrillada diente libre para dos personas, con entrada y postre a $2.200. Otro bar de Capital -RockyBay- tiene una promo frapera con fernet a $700. En Rockandrolla hay promos de miércoles a domingo con "happy hour" de 19 a 21,30 y los martes se extiende esa promo toda la noche, también en snacks. Los miércoles hay 20% de descuento en las mesas de chicas, los jueves 2x1 en hamburguesas y en mojitos. Antares también se prendió a la campaña y de lunes a martes, de 19 a 21 hay 2x1 en pizzas, y todos los días de 19 a 21,30 "happy hour" varios. Por $500 en Hilario venden 1 hamburguesa, más papás y una pinta de cerveza. En Johnny B. Good ofrecen diariamente desayunos de 8 a 12, con 2 infusiones, 2 jugos y un tostado por $600. También 2 cócteles y papas fritas a $700, de 18 a 21. En El Rinconcito de Maloca tienen una promo para el delivery, de tacos para 2, gaseosa de 1,5 litros o 2 latas de cervezas a $1.000. En Terraza Delivery ofrecen 2 burguers con papas a $650, 2 pachatas con papas $800 o 2 pizzas a $750, entre otras promos. En el dique Punta Negra, hay una promo de almuerzo de 2 empanadas, punta de espalda y postre a $1.100 y si se alquila kayac, $1.350. En restaurante El Refugio hay promos para 2, desde $1.800, con entrada de rabas, mix de mariscos y postre.

Un sector muy impactado en el 2020

En la Cámara de Hoteles y Restaurantes contabilizaron el cierre definitivo de 40 locales tradicionales en el 2020. Es que estuvieron mucho tiempo cerrados por la cuarentena, con aperturas intermitentes, y horarios y aforos restringidos. Ahora sólo permiten un 40% de ocupación y los negocios se aprestan este invierno a invertir en fogones o calefacción exterior para tener más lugares. En la entidad explicaron que a eso se suma la inflación -un kilo de lomo pasó de $370 en noviembre, a $800 ahora-, el alto costo de los alquileres, -que son más caros para el sector- y los costos de las habilitaciones que rondan los $200 mil anuales. Para colmo deben lidiar con la competencia desleal de familias que se han puesto a vender en la casa, a precios muy inferiores.

Facturación nocturna

80 por ciento de la venta de bares y restó sanjuaninos se hace de noche. La hora de los almuerzos no mueve la aguja en el sector, menos ahora que no hay turismo de otras provincias ni siquiera visitantes por negocios.