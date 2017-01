”No es fácil llegar. El fuego se está extendiendo por la cima de las sierras. Por eso los bomberos y los baqueanos no pueden llegar hasta el lugar del incendio”, dijo el intentente de Valle Fértil, Omar Ortíz, para explicar la gravedad de la situación que se vive en la zona serrana del departamento.



Esto llevó a que, junto al Gobierno de la provincia, se gestione un avión hidrante para poder combatir las llamas que ya consumieron más de 10 kilómetros de sierras, según estima el intendente. La zona más afectada es la que está comprendida entre Usno y Balde del Rosario.



El fuego comenzó a divisarse hace más de 5 días. Según Ortíz, no conoce la causa, pero sí se sabe que comenzó en la zona de Punta del Agua, Jáchal, y luego se extendió hasta Valle Fértil. Hasta ayer se encontraban en el lugar unas 20 personas, entre baqueanos y bomberos del departamento, pero no habían podido acercarse a las llamas.



El funcionario explicó que se trata de una zona complicada de acceder ya que hay que atravesar varias quebradas y el fuego se está extendiendo por la cima. Aunque todavía están recorriendo los sitios aledaños, no se descartó que por este incendio hubiesen muerto animales que suelen pastar en esas zonas serranas.



Ortiz agregó que están reunidos para poder determinar qué plan de acción seguirán y si es posible llegar hasta el sitio más problemático. Hasta ayer esto era impensado y es por eso que se pidió ayuda al Gobierno de la provincia que ahora está gestionando un avión hidrante en la Nación.



Ayer por la tarde, el helicóptero de la provincia sobrevoló la zona para poder tener un mapeo más detallado de la situación y ver si existe forma de avanzar a pie entre las quebradas.



A esto, el intendente agregó que ‘la zona afectada es más piedra que bosque, pero si avanza hacia el Sur sí afectará la parte más forestada. Nos preocupa la pérdida de árboles y de animales que esto puede ocasionar”.



Según observaron los lugareños, hay al menos 5 focos de incendio que están diseminados en las zonas más altas de las sierras. Es por eso que se complica la situación para acceder.



Los bomberos de Valle Fértil pidieron refuerzos a la provincia para poder elaborar un plan en conjunto. Se espera que para hoy la situación esté más clara y comiencen a trabajar para al menos cercar las llamas para que continúen avanzando a la zona donde están los animales y donde más forestación hay en esa zona de Valle Fértil.