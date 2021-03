La pandemia de coronavirus obligó a que la mayoría de las personas, a lo largo y ancho del mundo, comenzaran a estar en contacto de manera virtual con los docentes, compañeros de trabajo y hasta con los profesores que dan gimnasia. Y si bien poco a poco la presencialidad fue retomando la normalidad en muchos ámbitos de la vida cotidiana, las clases de gimnasia virtual siguen siendo un éxito. De hecho, según varios profesores sanjuaninos que dan clases hasta para personas de otros países, esta modalidad llegó para quedarse por los beneficios que aporta, como lo es la comodidad de estar en casa y la versatilidad de los horarios.

Gabriela Cáceres empezó con las clases virtuales de gimnasia para ayudar a su hermana y unas chicas conocidas y para no sentirse sola en medio de la pandemia, pues estaba viviendo en Bolivia. Con el paso de los días, lo que comenzó como un hobby terminó siendo su trabajo y actualmente tiene más de 50 alumnas de distintas partes del mundo (muchas de ellas sanjuaninas) que hacen clases grabadas o en vivo, de lunes a viernes. "Al principio no creía que se pudiera adquirir conocimientos a través de una pantalla, más en un entrenamiento, pero cuando empecé a ver los cambios en las chicas me puse feliz. Ahora, pienso que los beneficios son tantos que esto llegó para quedarse, como muchas otras cosas que nos enseñó la pandemia. Ahora con el comienzo de las clases presenciales de las escuelas, para las mamás es muy complicado organizar los horarios y mis clases son flexibles y eso les da la posibilidad de sumarse", dijo Gabriela y agregó que ella cambia las rutinas todos los meses para evitar que sus alumnas se aburran. "Si bien es cierto que uno en casa tiene comodidad y puede acomodar los horarios, también es cierto que uno puede aburrirse porque estás sola, por eso hago cosas nuevas todos los meses", dijo y remarcó que ella está siempre en contacto con sus alumnas para poder evacuar dudas y hasta para corregirles algunas posturas ante determinados ejercicios. Al igual que ella, Matías Ortiz, otro sanjuanino que da entrenamientos virtuales, comentó que él aún se sorprende porque la gente sigue sumándose a las rutinas a distancia, a pesar de que se habilitó la presencialidad hace meses.

"Yo creo que es porque hay gente con miedo y que trata de salir sólo para lo justo y necesario. Por eso optan por hacer actividad física desde el hogar", dijo el entrenador que también tiene alumnos de otros países y que da clases en vivo o grabadas y que tiene distintas propuestas. "Hay veces que les mando videos bien explicativos de cómo hacer determinados ejercicios para que el entrenamiento sea efectivo y si bien creo que de a poco todo volverá a la normalidad considero que hay gente que seguirá optando por esta forma de ejercitarse", agregó.

La virtualidad trajo muchos beneficios según los profesores que dictan estas clases, pues hay personas que no tienen cerca de su casa ningún gimnasio o que no les gusta asistir a esas clases hasta por vergüenza de mostrar su cuerpo. Es por esto, que todos coincidieron que hasta lograron hacer que gente que nunca antes se ejercitó empiece a mover su cuerpo.

"Una vez que las clases presenciales volvieron, la mayoría retomó sus rutinas, pero hay muchas chicas que viven lejos del gimnasio y siguen las clases de manera virtual. Ahora logramos llegar a más personas, a distancia y cada una puede organizar su semana a su manera, sin tener tantos horarios exigentes", agregó Fernanda Vidal, que es profe de Body Pump y dijo que las mujeres con hijos pequeños son las que más usan estas clases por los beneficios que tienen para ellas. "No tienen ni que buscar con quién dejar al niño, durante ese tiempo, porque están en casa", agregó. Mientras que Maru Astorga que da clases de Zumba y de trampolín dijo al principio ella renegó de esta modalidad, pero que ahora está feliz de poder llegar a más personas. "Tengo una chica de Valle Fértil que cuando está en la ciudad hace las clases presenciales y cuando se va al Valle sigue con las virtuales", comentó y dijo que las personas adultas fueron las más reacias a esta forma de entrenamiento, pero que con el paso del tiempo se acostumbraron.

CLASES

Gabriela Cáceres figura en Instagram y Facebook como Gabifit, y Matías Ortiz como Hipopresivos Matias Ortiz. Por ahí se los puede contactar.

Para consultas, a Fernanda Vidal se la encuentra en las redes como PowerGym.Vidal; y Maru Astorga, como Zumba con Maru Morocha.

Clases

Las clases en vivo suelen dictarse por Zoom o Google Meet y tienen un costo mensual de hasta $2.000, dependiendo de la cantidad de clases.