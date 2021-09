Rodrigo dejó San Juan hace dos años para llegar como Mochilero a México, pero finalmente se quedó en Brasil. Fue allí donde hace tres meses lo encontraron sin vida y empezó un duro proceso para todas su familia.

Recientemente, su mamá Silvana, hizo pública la situación para recibir ayuda para reunir los 3.500 dólares que tiene de costo cremar el cuerpo y trasladarlo desde el vecino país hasta San Juan.

Marcelo Fretes, Secretario de Relaciones Institucionales de la provincia confirmó a este medio que ya se iniciaron los trámites para repatriar las cenizas del joven malabarista fallecido el pasado 26 de junio en Brasil.

"Entendemos que el dolor de la madre y de la familia es muy grande y por eso hemos ido acompañando el proceso junto con Desarrollo Humano. Los trámites para repatriar los restos no podían iniciarse hasta que la policía de Brasil no terminara de hacer los peritajes necesarios. Recientemente, nos informaron que todos los estudios que necesitaban realizar están hechos y que se podía comenzar el tema de la repatriación", comentó Fretes. Y agregó: "La policía tuvo como resultado de las pericias que el joven se suicidó, aunque la madre dice que el día anterior habló con él y que no tenía problemas. Hubo al parecer una discusión con otro chico días previos y por eso la investigación no se va a cerrar, aunque los trámites ya se pueden ir realizando".