Mientras las autoridades ya piensan cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol 2023, después de dos años de parate por la pandemia, la ministra de Turismo de la provincia, Claudia Grynszpan, puso en duda que la celebración vuelva a tener un concurso de belleza con elección de Embajadora.

“Primero hay que aclarar que las embajadoras que tenemos van a seguir hasta 2023. Pero tenemos que empezar a tener en cuenta que el contexto ha ido cambiando rápidamente”, aseguró la funcionaria en diálogo con el programa A todo o nada, de Radio Samiento.

Y aclaró: “No hay que mirar con desdén lo que pasó. Ha habido un origen. Es una belleza lo que significó la elección de la primera Reina, porque en ese momento también tuvo que ver con el empoderamiento de la mujer. Hubo una visibilización, una mujer que representó. Y eso fue un cambio de paradigma”.

Para continuar: “Desde que llegamos también hicimos cambios con las reinas, porque el contexto fue cambiando. Y así empezamos a elegir Embajadora y teniendo en cuenta sus proyectos. Ahora vamos a seguir escuchando y viendo qué pasa y tomaremos decisiones más adelante, más cerca de febrero”.

Mientras que, para finalizar señaló: “Lo que está claro es que el contexto ya no es el mismo. Y que ahora tenemos el programa Forjar Caminos, en el que las mujeres se pueden desarrollar, que son las que empujan. A esos proyectos los vamos a mostrar. Vamos a mostrar mujeres que aportan a la comunidad desde diversos lugares. La mujer hoy no se representa solamente desde una imagen de belleza. No criticamos a la mujer que quiere volcarse a una cuestión de estética, pero ya es una elección de cada una”.