La ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, visitó el programa A Todo o Nada y habló del histórico cambio que tendrá esta edición de la Fiesta Nacional del Sol: el cambio de Reina Nacional por Embajadora. "Estamos evolucionando y ayornándonos al nuevo rol de la mujer", dijo la funcionaria.

Grynszpan afirmó estar "en contra de los estereotipos de belleza". "Hicimos muchos intentos para que no sea un concurso de belleza. Al ser embajadoras, se puede empezar a hablar de otras cosas", reconoció.

No existirá la noche soberana, pero habrá una jornada para que se presenten los proyectos de las candidatas. "Se apoyará a los 19 proyectos y quien gane lo hará por sus habilidades a la hora de comunicarse y de cómo se comprometen con sus proyectos y las ganas de representar a la provincia", explicó.

¿Cómo será esta edición?

"La temática de evolución nos indica que está relacionado a la ciencia, pero también a la resilencia: con aquellos que nos pasó y nos hace más fuerte", dijo.

Los artistas

La funcionaria dijo que la elección de los artistas se verá afectada por la situación económica del país, pero garantizó la presencia de artistas internacionales. "Tratamos de hacer una grilla con artistas muy convocantes, pero que también estén actuando en esa época en la región, es muy caro tener uno exclusivo", reconoció. En este sentido dijo que se evalúan los más pedidos por la gente: Ricardo Arjona, Marc Anthony, Alejandro Sanz y Enrique Iglesia, por nombrar algunos.

Además, reconoció que se invitó a Pablo Lescano, cantante de Damas Gratis en su paso esta semana por San Juan, y el manifestó sus ganas de estar. "Intentamos el año pasado y no pudimos, creemos que este año se dará", dijo.

El futuro político

"Me gustaría seguir trabajando con Sergio Uñac, donde me necesite voy a estar. En estos años algo de política aprendí, la oportunidad que el gobernador me dio es muy buena. Si me pidiera competir por algún cargo electivo, lo haría. Estoy dispuesta", reconoció.