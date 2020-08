Que se trata de un gasto "innecesario" en medio de la pandemia que ha ocasionado una profunda crisis económica y miles de familias sumidas en la pobreza y que "los recursos deberían sumarse" al Fondo de Contención Tarifaria para aliviar el pago de las boletas de la luz. Con esos argumentos, la Federación Sanjuanina por la Equidad, que nuclea a 17 organizaciones sociales y gremios de la provincia, decidió salir a juntas firmas para frenar el proyecto del Entre Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de construir cocheras, oficinas y depósito en un predio ubicado en Rawson.

Es la segunda reacción pública a la iniciativa del EPRE, después de que el diputado nacional Walberto Allende (PJ) dijera que "me parece totalmente inoportuno y fuera de lugar". Ahora los que convocan son las agrupaciones Santos Guayama CTA, Mujeres de Acción Popular, Encuentro y Progreso, Volver a Empezar, 17 de Agosto, Ex Lava Coches, Todos Unidos, Albardón de Pie, Luchemos Entre Todes, Agrupación Héctor Sánchez, Cura Brochero, Caminos Abiertos, Unidos por Angaco, Un Grito de Alcorta, Juventud Amas de Casa del País y Amas de Casa del País.

Laura Vera, coordinadora de la Federación Sanjuanina por la Equidad, dijo que "consideramos que hoy los recursos deben ser destinados a la contención de la situación actual y no destinarlos a obras millonarias muy alejadas de la realidad del pueblo". Y agregó que "muchas familias no logran cubrir los costos mensuales de tarifas y alimentación, además de que muchos sectores aún no reactivaron sus actividades y hasta se ha perdido a parte del comercio".

El EPRE hizo una convocatoria a un concurso de ideas y anteproyectos para la construcción de cocheras, oficinas y depósito para el organismo, aunque todavía no se sabe el monto que se destinará a las obras. Desde el organismo ayer no respondieron a los llamados.

Aunque sin entrar en la polémica de si se deben o no hacer las obras, el director de Arquitectura, Marcelo Scalia, dijo que la obra pública es "movilizadora de la actividad económica" y agregó que se calcula que con la actividad de la construcción se "movilizan alrededor de setenta industrias en las distintas tareas".

El ente regulador, que preside Jorge Rivera Prudencio, tiene previsto levantar la obra en el predio de casi una hectárea de calle Quiroz esquina lateral Ruta 40, en Rawson. De acuerdo a fuentes calificadas, el EPRE expropió el inmueble el año pasado, en un importe que estuvo cercano a los 17 millones de pesos. En la publicación de la convocatoria al concurso figura que el Fideicomiso del Fondo Piede y la Línea de 500 kV serán las fuentes de financiamiento.