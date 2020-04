Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles, la titular, Analía Salguero, dio a conocer ayer que como el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) no había dado respuestas a los planteos del sector, desde ayer no se podrá cargar GNC en las estaciones de la red a los vehículos que tengan las obleas vencidas.



"Entendemos que por seguridad el ente no decretará ninguna medida general al respecto, teniendo en cuenta que existe la alternativa de andar con combustibles líquidos", dijo en un comunicado.



En una nota publicada ayer por este diario ya se había advertido que en San Juan había unos 3.500 vehículos que no pueden renovar la oblea porque los talleres donde deben cumplimentar el trámite se encuentran cerrados como parte de las medidas dispuestas por el Gobierno nacional para intentar frenar el contagio en la población por el Covid-19.



El tener la oblea al día en el parabrisas es requisito para poder cargar GNC.