En San Juan, las compañías aseguradoras comenzaron a aplicar rebajas de entre el 10 y el 50% a la cuota mensual del seguro automotor ahora que con la cuarentena obligatoria el auto se usa menos o directamente está guardado en el garaje. La "ayuda" no es masiva, sino que cada empresa la estudia caso por caso. Pero además hay alternativas que cada asociado puede solicitar en su aseguradora para pagar menos en el caso de que no use el vehículo. Se puede pedir bajar la "cobertura de casco", de total a parcial por ejemplo, subir la franquicia que cada cliente tiene a cargo individual o bien reducir la póliza a una "cobertura de garaje" que cubrirá sólo los siniestros en el lugar donde esté guardado el vehículo. El asegurado puede pedir en cualquier momento volver a la situación anterior, una vez que crea que empezará a andar más en el vehículo. En este último caso se puede obtener un ahorro de hasta el 60%.

El abanico de alternativas es amplio, según surgió de un relevamiento entre ocho compañías aseguradoras que operan en la provincia. Lo que está claro es que depende de la negociación individual con cada empresa, dado que la Superintendencia de Seguros de la Nación, que depende del Ministerio de Economía, emitió un comunicado en el que aclaró que no hay ninguna normativa que obligue a las aseguradoras a aplicar descuentos o bonificaciones. Incluso recomendó a la gente pedir un asesoramiento directo por parte de las empresas o productores respecto de las coberturas ofrecidas y las modalidades de pago vigentes.

Desde una reconocida aseguradora local explicaron que han habilitado a sus productores a realizar bonificaciones del 10, 20, 30 y hasta 40% a los asegurados, alcanzando la rebaja más alta a las actividades que no han sido exceptuadas en la cuarentena. Además se contempla el historial del asegurado, si tuvo siniestralidad o no, por ejemplo. El gerente explicó que inicialmente esa ayuda corre para el mes de abril en curso, y se verá reflejada en el pago de mayo.

Otra compañía que opera en la provincia explicó que se hace un 10% de descuento a pólizas nuevas -de autos, comercios y casas- por 60 días, y también se contemplan casos particulares de clientes que no estén cobrando el sueldo o reciban menos por la cuarentena. Hermes Rodríguez, de la aseguradora que lleva su nombre, contó que comunicó a sus asociados que trabajen en el ámbito de la Salud o de la Seguridad, que aplicará un descuento especial de hasta 50% en la cuota del seguro del mes de abril, y rebajas del 10% en el que corresponde a motos que estén destinadas al servicio de delivery. Gabriela Carranza, socia gerente de Broker Andino, que opera con media docena de aseguradoras de primer nivel, explicó que "no se harán descuentos masivos", pero que sí se están aplicando distintas opciones. "Hay aseguradoras que están ofreciendo bajar las coberturas a lo mínimo, hasta que se vuelva disponer totalmente del auto, y otras que están evaluando caso por caso y cuando la siniestralidad es favorable para esa póliza hacen algún tipo de descuento". Entre las opciones -que están disponibles siempre y no sólo ahora en medio de la pandemia- figuran reducir la cobertura de casco, subir la franquicia a cargo del asegurado o asegurar el auto sólo para incendio cuando quedara estacionado en casa un tiempo. "En este último caso se pueden lograr rebajas altas, de hasta el 60%", explicó. Las compañías no están atendiendo en forma presencial pero tienen habilitada líneas de comunicación telefónicas y on line para las consultas.

>> Para abaratar la cuota

Cobertura de casco

Es cuando el asegurado además de responsabilidad civil agrega por ejemplo una cobertura de parabrisas, daños parciales, cerradura, lunetas. Si ahora no usa el auto, puede pedir que le quiten esos ítems y abaratar la cuota.

Cobertura de "garaje"

Cuando no se va a usar el auto y por mucho tiempo quedará estacionado en el garaje o la playa de estacionamiento, se puede puede pedir que se eliminen todos los "extra" y pagar sólo para cubrir el bien por incendio o robo.

Suba de franquicia

Si se usará poco el auto y hay menos riesgo de un siniestro, se puede solicitar una suba de franquicia, a cargo del asegurado. La franquicia es el monto que paga el asegurado en un siniestro. Si lo sube, baja la cuota.