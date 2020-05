Desde hace casi 60 días, Juan Alberto Iannelli, dueño de una herboristería de Capital vive con un problema que no lo deja dormir y atento al estado de su negocio. Es que, una filtración de un edificio colindante a cargo del Poder Judicial de San Juan le provoca un derrame de agua en la zona del sótano de su local que ya lo hizo perder $140.000 en mercadería. A pesar de los reiterados reclamos, no tienen solución.

“Yo alquilo este lugar desde hace 30 años y en realidad esto comenzó hace 20 años, cuando una pérdida de agua inundó el sótano por completo. En ese momento, reclamé y lo solucionaron cortando el servicio de agua en el edificio. Pero ahora, empezaron a arreglarlo y lo ocuparon, entonces, al habilitar de nuevo el servicio volvió el problema”, comentó el hombre cuyo local está ubicado sobre calle General Acha antes de Mitre y tiene el edificio "Anexo Mitre" de la Justicia pegado a su pared del lado Oeste.

A la vez, agregó que “hace 58 días advertimos la primera pérdida. Reclamé y me dijeron que lo iban a solucionar, sin embargo, el problema sigue sin pausa. Hace unos días se me mojaron un montón de cajas de mercadería que estaban en el depósito y perdí 140.000 pesos. Ayer el agua empezó a salir a chorros de nuevo, pero logramos salvar las cajas. Estuvimos secando hasta las 23. No podemos seguir así”.

Desde su local, esta mañana se podía oír el ruido de máquinas trabajando cerca de su pared, sin embargo el hombre asegura que esa no será solución. “Me dicen todo el tiempo que están haciendo las reparaciones, pero esto no termina. Ya no sabemos qué hacer ni a quién llamar”, confió Iannello.