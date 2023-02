FOTOS MARCOS URISA

El público y las bandas sanjuaninas tuvieron una intensa experiencia para la tercera noche de la Fiesta del Sol. Genética 3 y Mamá Ordán iniciaron sus respectivos recitales en el Escenario del Sol. Luego Huaykil hizo su aparición con un rock puro y duro que hizo temblar el suelo y encender pasiones. Con la idea de presentar un repertorio de nuevas canciones (serán incluidas en su próximo disco) y algunos clásicos de la banda, se pudo apreciar "Renacer", "Cicatrizando", "Ecos del pasado" -un tema profundo que habla sobre los desaparecidos en San Juan- El Cóndor y el hit "Huazihul" -tema grabado por Chizzo de La Renga- que transmitía una fuerte mística por la cultura ancestral local. Después de su estupenda performance, llegó el turno de La Oveja Negra y los García, que hizo un recorrido por lo mejor de sus temas alegres y movidos: "As de bastos", "Se acabó el amor", "Andá a cantale a Gardel" y varios más. Su presencia animó y fue calentando más la noche. Y seguido, entró Vía 66, la banda rockera de clásicos liderada por Emiliano Sánchez. Con una poderosa interpretación del hit "Don't stop me now" de Queen y el Ji ji ji de Redonditos de Ricota, más otras canciones de autoría propia, Vía 66 desplegó un recital muy entretenido y bien ejecutado. En la memoria quedaron varias impresiones positivas: "Con los 18 años que llevamos de vida y el tiempo pasa, nos ponemos viejos y creo que la gente asimila con mucho más atención una banda como la nuestra que es parte ya de la cultura musical de San Juan. La onda que pegó el público y las bandas, fue fantástica. Creo que hubo fraternidad y compañerismo entre todos", dijo Carlos "Tutti" García, quien fue invitado por el propio Mono de Kapanga a cantar un tema con él. Por su parte, Ale Pozzo, de Huaykil, también expresó su satisfacción: "Estamos muy contentos porque la música sanjuanina ha tenido un espacio privilegiado como nunca antes y la devolución de la gente fue increíble. Es lo que veníamos peleando hace mucho tiempo. El sonido, pantallas, la puesta técnica, el trato con nosotros y cruzarnos con los de Kapanga y La Bersuit, detrás del escenario, fue un clima fabuloso". Entre la medianoche y la madrugada del viernes, continuó la velada con Agarrate Catalina, La Bersuit y Kapanga. En esa instancia se produjo unos de los crossovers más interesantes entre todos los cantantes que compartieron micrófonos en varias oportunidades y desatando una locura infernal en miles de simpatizantes que celebraron un encuentro inolvidable. No había diferenciación alguna si eran "los de aquí" o con "los de afuera". En absoluto, todos y cada uno se sintieron parte de una misma comunidad artística.

Poder ancestral. Huaykil, encabezado por la voz de Lucas Bongiovanni, interpretó un repertorio selecto de sus mejores temas, incluyendo el clásico "Huazihul".

Inundados de alegría. Carlos García y La Oveja Negra animaron a chicos y grandes que estaban bailando al ritmo de "San Juan por mi sangre" y "Se acabó el amor", entre otros temas.

Imparables. Vía 66, de la mano de Emiliano Sánchez, hizo levantar a la multitud con "Ji ji ji" rindiendo un tributo al Indio Solari y Los Redondos.

Crossover legendario. La murga uruguaya Agarrate Catalina invitó a los cantantes de La Bersuit y después La Bersuit tocó con Mono de Kapanga. Cruce de gigantes en una noche festiva.