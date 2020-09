Durante la semana que pasó, San Juan no escapó a los efectos de incertidumbre y desconfianza que generaron las últimas restricciones cambiarias que dispuso el Gobierno nacional y los sanjuaninos se apuraron en ir a sacar los dólares de los bancos, algo que no pasaba desde las PASO del año pasado. Contribuyó también a esa corrida una ola de rumores que los bancos consideraron "infundados", acerca de supuestos feriados bancarios y pesificación de ahorros. En los bancos confirmaron que los retiros fueron principalmente del público minorista, es decir, personas físicas que tienen ahorros en moneda extranjera. En cambio las empresas que desde hace tiempo vienen recurriendo a instrumentos financieros dolarizados que requieren de mayor especialización, no registraron muchos movimientos, aunque sí hubo intranquilidad y una avalancha de consultas. No obstante, fuentes del mercado bancario confirmaron que algunos grandes ahorristas giraron ahorros en dólares al exterior por medio de bonos, o que algunas instituciones acudieron a retirar sus billetes verdes de las cajas de ahorro, y los pasaron a cajas de seguridad. Toda esa movida se tranquilizó el viernes, cuando el fantasma del corralito se desinfló a raíz de que los bancos empezaron a permitir las transferencias en dólares, e informaron que a partir del lunes de la semana que viene vuelve la venta del cupo de 200 dólares de ahorro. Todos los datos surgieron de un sondeo realizado entre media docena de gerentes de bancos situados en la provincia, estudios contables que llevan las finanzas de empresas locales, y en el mercado bursátil. "Hubo un movimiento mayor al habitual. Muchos clientes vinieron a sacar los dólares por las dudas", dijo un gerente de la city sanjuanina, quien agregó que los retiros no fueron mayores porque por la pandemia sólo se puede ir al banco con turno previo solicitado a través del homebanking. Otro directivo confió que tuvieron que pedir más dólares que lo usual a filiales del banco de Mendoza y a la casa central de Buenos Aires para cumplir con los clientes, y que algunos empresarios decidieron sacar parte de los ahorros afuera del país mediante instrumentos financieros que tienen recargos impositivos. "Los ahorristas más chicos, de 200 a 2.000 o 3.000 dólares vinieron y se los llevaron", confió otro gerente que accedió a la consulta. Cerca de allí, otro directivo en cambio dijo que el mayor aceleramiento se produjo a nivel nacional, pero que en la sucursal que él dirige "no fue tan acentuado". No obstante reconoció que hubo muchos movimientos de extracción de cajas de ahorro y envío a cajas de seguridad. "No hay riesgos como en el 2001, el nivel de liquidez del sistema bancario es altísimo, ocurrió que el ahorrista se dejó llevar por "fake news", señaló. Fuentes de un reconocido estudio contable de grandes empresas coincidieron en que el sistema financiero está más protegido que aquellos años del corralito, tiene mayores encajes, los depósitos están resguardados y los préstamos mejor respaldados. "Las empresas endeudadas en dólares fueron bajadas a la mínima expresión el año pasado cuando fueron las PASO", indicó un contador. Allí indicaron también que las empresas locales no tienen muchas posiciones en dólar billete, sino que están resguardadas con otro tipo de herramientas dolarizadas, y en su mayoría no han salido a realizar retiros.





Ventura, sobre el sistema bursátil: "Mucha consulta y poca acción"

Al igual que en los bancos, en el mercado bursátil sanjuanino también hubo incertidumbre y mucha gente que tenía dólares en sus cuentas comitentes intentó inicialmente transferirlos a las cuentas de los bancos para poder retirarlos. Claro que no se pudo hacer porque no estaban habilitadas las transferencias en dólares en los bancos. "Hubo una percepción de corralito o corralón, que se fue evaporando, y que provocó muchas más consultas que acción, no fue masivamente. En términos de demanda y de consulta sobre qué hacer, hubo muchísimas. También hubo movimiento para comprar dólar MEP o bolsa. Sobre el final de la semana se tranquilizó".

Hay 600 mil cuentas en las bolsas y 9 millones que compran dólares.

Con esos detalles explicó sobre la semana que pasó el presidente de la Bolsa de Comercio de San Juan, Damián Ventura. "Hubo mucho ruido en la calle, se generó un rumor en las redes sociales de que había feriado bancario. Esas cosas no ayudan", añadió, y pasó a explicar que el dólar MEP (se compran bonos con pesos y se venden en dólares) tuvo la mayor brecha esta semana con el dólar Cable (el que se transfiere a cuentas en Nueva York). Siempre hay brecha entre ambos, pero ronda entre el 1,5 y 2%, cuando esta semana llegó al 14%, debido a una crisis de confianza y de expectativas en el mercado financiero. Además el dólar contado con liquidación llegó a valer $154, y el dólar MEP o bolsa subió a $138 en la semana. Ayer cerraron a la baja (ver infografía). Al respecto, en la entidad explicaron que el sistema bursátil está sólido y que hay posibilidades de comprar dólares a través de la bolsa, o poner los dólares afuera del país, sin restricciones. Pero preocupa la brecha con el dólar oficial, que es inviable para una economía racional.