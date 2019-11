Obstáculo. En los negocios de Capital se interrumpió la contratación de empleados con aportes del Estado, por problemas presupuestarios en todos los programas de inserción laboral.

San Juan no fue la excepción a la regla general y la informal comunicación de la Nación que no había más fondos para continuar con los programas de inserción laboral, especialmente para los jóvenes de 18 a 24 años, afectó a nuestra provincia, en la que están involucrados los 19 departamentos.



Estos programas son ejecutados en cada municipio. La secretaria de Producción de Rawson, Mariela Arancibia, confirmó que a los diferentes programas "les dieron de baja al menos hasta que cambie la gestión o fin de año, por problemas presupuestarios. Lamentablemente no podemos hacer mas inserción laboral en lo que resta del año".



DIARIO DE CUYO no pudo comunicarse con la gerente de Empleo y Capacitación Laboral de San Juan -dependiente del Ministerio de Producción de la Nación- Viviana López Puerta, aunque la interrupción de los programas también fue señalado por el director de Empleo y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de la Capital, Daniel Altamirano: "Nos avisaron por Whatsapp que Nación este mes ya no enviaba fondos. Toda la comunicación fue informal. Ni respondieron los mails que envié. Y los chicos quedaron afuera".



Entre los programas, el de mayor convocatoria es el de los Cursos de Introducción al Trabajo (CIT), destinados a personas de 18 a 24 años, que perciben 1.600 pesos mensuales. En 2018 13.280 jóvenes realizaron el curso, con Rawson (3.450) y Capital (1.780) al frente. Arancibia estimó que con esta interrupción, unos 700 chicos son los afectados en el departamento. En tanto que Altamirano calculó en 600 los perjudicados en Capital.



Los dos consultados agregaron que el inconveniente alcanza incluso a empresas, ya que se cortaron también programas en los que se capacitan desocupados en el ámbito privado, en el que el Estado aporta una fracción de los ingresos que percibe el capacitado. "El 80 por ciento de los empleados de comercio que tienen su primera experiencia laboral en los negocios de la Capital son a través de estos programas y de ellos, el 70% queda en planta permanente", graficó Altamirano.



"Debimos pedirle paciencia a los empresarios, esperando que esto se reactive", afirmó Arancibia, quien mencionó que no pudieron concretar el ingreso de 12 jóvenes en 3 empresas. En Capital, las cifras son mayores. Altamirano expresó que 41 personas estaban a punto de comenzar a trabajar en 14 firmas, pero no pudo ejecutarse todavía. Además, para personas mayores de 25 años, hubo un curso con 30 integrantes para realizar su propio negocio y también quedó congelado.