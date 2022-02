"Acá no hay accidentes de milagro. Esto es un peligro", aseguró un hombre al detenerse en el cruce del lateral de ruta 20 y calle Gorriti. Y no es para menos porque a diario se genera una situación caótica por conductores que impunemente circulan a contramano por colectora sólo para ingresar a un supermercado mayorista. Lo hacen para evitar dar toda una vuelta pero con esa maniobra infringen las normas de tránsito, exponiéndose a accidentes y sanciones. En el lugar, en tanto, suele haber una señal vial advirtiendo que no se puede circular en sentido contrario, pero desde Vialidad Nacional indicaron que la roban o vandalizan constantemente.

La peligrosa situación se da en los horarios de funcionamiento de un comercio mayorista que está ubicado en la colectora del Acceso Este, antes de Gorriti. Al supermercado se accede por el lateral que empalma desde avenida Circunvalación y como eso implica un recorrido más extenso, hay automovilistas, motociclistas e incluso camioneros que deciden acortar camino. Así, vienen por ruta 20, frenan en Gorriti y ahí encaran en sentido contrario por la colectora hasta llegar al negocio, poniendo en riesgo no solamente su integridad sino también la de los conductores que vienen por su mano de Oeste a Este.

De acuerdo a testimonios de vecinos y de conductores que transitan la zona, en la esquina suele haber un cartel que indica "Contramano", pero que no dura mucho tiempo. Y desde Vialidad Nacional aseguraron que la reposición de esa señal es frecuente, puesto que constantemente es robada o dañada.

Es más, desde el 9no Distrito San Juan de VN indicaron que evalúan hasta colocar cámaras de seguridad para tratar de frenar el vandalismo.

No obstante, aclararon que por la colectora del Acceso Este está absolutamente prohibido circular a contramano y por lo tanto quien infringe la normativa puede ser sancionado, a la vez que deberá responder en caso de protagonizar algún siniestro.

Por otro lado, existe una iniciativa de Vialidad Nacional de generar mejoras en la zona ordenando el tránsito en la colectora (con un acceso puntual para el comercio mayorista) y en las calles circundantes para favorecer a los vecinos de los loteos y barrios del lugar, como el Solares, que deben usar una precaria calle de tierra (la Güemes). Sin embargo, no hay recursos por ahora para poder llevarlo a cabo.

La multa, muy cara

De acuerdo al Juzgado de Faltas, circular a contramano tiene una severa sanción monetaria. Se trata de 250 Unidades Fiscales, que representan poco más de $30.000. Además, el artículo 128 del Código de Faltas lo considera infracción grave y, sin perjuicio de la multa, el juez puede aplicar penas de arresto e inhabilitación.