En las últimas semanas, un grupo de aspirantes a ser parte de la policía provincial pidió a las autoridades que se realicen más recuperatorios en los exámenes de ingreso. La solicitud provocó malestar en el gobierno provincial y es por ello que analizan eliminar esta instancia o permitir una segunda oportunidad sólo en casos puntuales.

“El nivel es muy bajo y es una realidad. Estamos analizando no dar más oportunidades, no podemos hacer recuperatorio de recuperatorio e insistir en gente que no tiene el nivel o no tiene la intención de estudiar”, dijo el ministro de Gobierno Emilio Baistrocchi a DIARIO DE CUYO.