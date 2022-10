Hace unas semanas salió a la luz la intoxicación de 20 personas tras comer tacos y pachatas de un local llamado Fusión Gastronómica. Por este caso hubo al menos 6 personas internadas y dos de ellas, uno era menor de edad, estuvieron en Terapia Intensiva. En este contexto, los locales que funcionan bajo este nombre fueron clausurados para comenzar una investigación sanitaria y posteriormente judicial. Roque Elizondo, director de Medicina Sanitaria, comentó ayer que los estudios finales que se realizó a la comida indicaron la presencia de 3 bacterias, que para ellos estaban en la mayonesa, y contó que el expediente pasó al 1er Juzgado de Faltas. Desde esta última institución, Nelson López, quien está a cargo provisoriamente del juzgado, dijo que esos documentos pasan a la Justicia Penal, porque ellos consideran que no es de su competencia y que hasta se defina eso, el local seguirá clausurado.

Por un lado, desde Salud, Elizondo dijo que las personas que estaban internadas ya estaban dadas de alta y que en total hubo 20 personas afectadas. "Según la información que obtuvimos para hacer el seguimiento sanitario, supimos que la mayoría comió tacos del local de Capital -ubicado en calle Córdoba- y hubo otros que comieron pachatas de Rivadavia. Es por esto que consideramos que la mayonesa puede haber sido la causante de la intoxicación. Estamos hablando de un caso muy grave, porque fueron muchas personas, hubo gente grave y las bacterias que encontramos son malas", dijo y comentó que tal como suponían, la comida estaba contaminada con salmonella, shigella y bacterias anaerobias, "parientes de la que provoca botulismo".

Desde la Justicia dijeron que ayer estaban terminando de armar el expediente para enviarlo a la Justicia Penal. "Ambos locales -por el de Rivadavia y de Capital- seguirán clausurados. Nosotros pasaremos el expediente para que la Justicia Penal evalúe los daños y las secuelas que pueden quedar en las personas", dijo López y comentó que por la cantidad de afectados y la gravedad que algunos presentaron, a ellos les parece que el caso no es de su competencia. A la vez, dijo que no se puede saber si eso se caratulará como lesiones, porque primero se debe evaluar si es o no competencia penal. "En caso de que la Justicia Penal considere que no es competencia de ellos, el caso volverá a nuestras manos y ahí evaluaremos qué hacer. Por el momento seguirán clausurados unas dos semanas más, hasta que haya más definiciones", agregó el magistrado.

Al igual que López, Elizondo comentó que tras las investigaciones se supo además que en uno de los locales no se cumplía con la cadena de frío de los alimentos, pues eran preparados en la cocina de Capital y enviados a Rivadavia para que allí se comercializaran, y los alimentos perdían esa condición. A la vez, dijeron que el local de Capital estaba en regla y el de Rivadavia no tenía habilitación.