Dos días. El tratamiento de la ordenanza llevó dos días de deliberaciones entre los 6 concejales de Jáchal. Finalmente se aprobó y ahora corren los tiempos para su implementación.





Basándose en el que ya existe en la provincia, el Concejo Deliberante de Jáchal aprobó la ordenanza con la que se crea el Código de Faltas de ese departamento. Y para acelerar su aplicación, el intendente Miguel Vega adelantó que se realizará un convenio con el Poder Judicial de la Provincia, aunque no precisó una fecha tentativa del comienzo de su aplicación.



"Esto permitirá un ordenamiento legal. Todavía no tengo el texto de la ordenanza, pero pensamos en celebrar un convenio con la Justicia hasta poder poner en marcha también el Juzgado de Faltas que habrá que crear para la ocasión", adelantó el intendente.



En total son 230 artículos. El presidente del Concejo Deliberante, Javier Llanos afirmó que se trabajó por mucho tiempo, en el que se unificaron dos proyectos y se logró una herramienta "que va a mejorar la calidad de vida en muchos aspectos".



La ordenanza es el primer paso de un proceso de aplicación que se realizará durante la próxima gestión. Si bien Vega continuará al frente del Ejecutivo los próximos 4 años, habrá renovación en el Concejo. Felipe Tañez integrará el bloque opositor a partir del próximo 10 de diciembre y siguió atentamente el tratamiento de la norma. "Es un régimen de sanciones para juzgar a los vecinos que cometan infracciones y también el derecho de defensa", indicó el edil electo.



Como en el provincial, el Código contempla sanciones a los infractores que principalmente son multas económicas fijadas en unidades tributarias (o días de arresto si no cumple con el pago), aunque también hay clausuras, decomisos e inhabilitaciones.



Los tres consultados coincidieron que cuando entre en vigencia el Código de Faltas un primer impacto se notará en las sanciones a los infractores de arrojar residuos en lugares no permitidos, una falta que habitualmente sucede en los terrenos baldíos. También señalaron que en varias viviendas, los líquidos de la cocina y/o del lavarropas son descargados en las acequias, que no funcionan debidamente en muchos casos, por lo que hay agua estancada, provocando feo olor y caldo de cultivo para insectos, entre otras complicaciones. El intendente Vega también rescató que el régimen será otra herramienta para ordenar el tránsito. "Es una ciudad que sigue creciendo y debe ser más estricta la conducta vial".



Era muy necesario un Código de Faltas para ordenar la convivencia entre todos los jachalleros del departamento. MIGUEL VEGA - Intendente de Jáchal

Se realizó por todos los concejales y sus asesores y el espíritu de esto es innovar respecto a las obligaciones y derechos JAVIER LLANOS - Pte Concejo Deliberante Jáchal

En tanto que Llanos, apuntó también a las sanciones por daños a espacios públicos y ruidos molestos. "Seguramente surgirá un sinfín de situaciones, pero por eso creemos que dejamos una herramienta que solucione todo ese tipo de inconvenientes", destacó el presidente del Concejo Deliberante jachallero.



Tañez indicó también que con el Código estará la posibilidad de realizar un mayor cuidado del casco histórico de San José.