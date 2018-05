Traslado. La imagen de Santa Águeda está en la Parroquia Santos Cosme y Damián, en la Villa San Damián. Los colectivos de las líneas 26A y 15 llegan hasta el templo.

El 5 de cada mes, la Parroquia Santos Cosme y Damián se colma de esperanza, fe, gratitud y fuerza de voluntad para ganarle la batalla a la muerte. Ese día los fieles de diferentes departamentos concurren a la misa en honor a Santa Águeda, la patrona del cáncer de mama, luego de que se entronizara su imagen en este templo de la Villa San Damián, en Rawson. Muchos de los feligreses que asisten a esta celebración están transitando por esta enfermedad, la supereraron o perdieron a algún ser querido porque la padecieron. Mañana se realizará una nueva misa en este lugar, a las 20.



Desde que la imagen de Santa Águeda fue entronizada el pasado 5 de febrero, esta parroquia se convirtió en el primer lugar en la provincia donde se celebra una misa en su honor todos los meses. Esto fue gracias a la intervención y pedido de sus devotos. "La imagen de Santa Águeda llegó a la parroquia luego de que una vecina la donara para que la entronizáramos. Es una mujer a la que le salieron mal algunos estudios oncológicos y que se encomendó a ella para sanarse. Dijo que la Santa le cumplió el milagro por eso donó la imagen. Ahora, a pedido de la gente celebramos una misa mensual en su honor", dijo Rodrigo Robles, sacerdote a cargo de la Parroquia Santos Cosme y Damián.



El párroco dijo que estas misas tienen un condimento extra. Contó que antes de que finalice la ceremonia religiosa realiza una bendición especial con agua bendita para todos los presentes y que, una vez terminada, se le entrega a cada uno una estampita con la imagen de la Santa que contiene una oración para rezarle a diario. Pero, dijo que lo más destacado es que al finalizar la ceremonia algunos fieles pasan al frente a dar su testimonio, sobre todo aquellos que lograron superar el cáncer. "Sabemos que esta enfermedad afecta a muchas personas y que genera un proceso de mucho dolor y sufrimiento tanto para el paciente como para su entorno familiar. Por eso creo que es de gran ayuda que cuenten con un lugar donde encomendarse a la Patrona de esta enfermedad y sentirse contenido espiritualmente", dijo el sacerdote.



Águeda de Catania fue una joven mártir del Siglo III, que rechazó casarse con el procónsul de Sicilia, Italia, porque había consagrado su virginidad a Cristo. Como el funcionario no soportó su rechazo mandó a cortarla ambos senos y torturarla hasta morir. El primer milagro que se le atribuye fue evitar que un volcán en erupción acabara con un pueblo.

Testimonios

SUSANA OLIVA - Empleada pública

"Trabajo en el Centro de Salud de la zona y siempre que me encuentro con pacientes oncológicos les cuento que en la Parroquia Santos Cosme y Damián hay una imagen de la Patrona del cáncer de mama para que vayan y le pidan una bendición. Yo tengo cáncer, pero me convertí en una fiel devota de esta Santa y no falto a las misas en su honor".

ROLANDO GUARDIA - Jubilado

"Mi suegro falleció por causa de un cáncer de colon. Por eso desde que está la imagen de Santa Águeda en la parroquia de la villa voy seguido a rezarle y a pedirle que bendiga a todos mis seres queridos para que ninguno más caiga en esta terrible enfermedad. Incluso tengo una estampita con su imagen y rezo la oración, todos los días".

MARINA MILLADY - Portera

"Ya me operaron tres veces de un tumor en una de las mamas, pero me vuelve a aparecer. Ahora me derivaron a Mendoza para que me hagan otros estudios y no sé si puedo seguir soportando la angustia. Por eso me encomiendo a diario a Santa Águeda y cada amanecer le agradezco por darme un día más de vida para compartir con mis hijas de 6 y 3 años".