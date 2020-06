Tributo clave. El Gobierno nacional decidió postergar para la última semana de mayo el vencimiento anual del impuesto a las Ganancias. Su impacto produjo que la caída no fuera tan abrupta.

En la última semana de mayo, la gestión uñaquista recibió una buena noticia: la liquidación nacional del impuesto a las Ganancias hizo que la caída de los fondos prevista para el mes que pasó sea menor de lo proyectado. Incluso, el repunte trajo aparejado una decisión clave para la administración local: por el momento no se hará uso del Fondo de Reserva Anticíclico (FRA). Según confirmó la ministra de Hacienda, Marisa López, la provincia había estimado una baja de entre el 30 y 40 por ciento de los recursos y, al final, sólo fue del 13 por ciento, gracias al pago de dicho tributo. Si bien se trata de un escenario menos complejo dentro de la crisis generada por la pandemia, a los ingresos le falta el resultado de la recaudación local de Rentas, lo que se sabrá con certeza los primeros días de esta semana.



Respecto a los recursos que llegan por la coparticipación federal de impuestos, la funcionaria uñaquista explicó que dentro del presupuesto provincial, que se conformó a finales del año pasado, el Ejecutivo había proyectado recibir en mayo unos 6.000 millones de pesos. Pero estimaban que por la caída de la actividad económica, producto de la cuarentena originada por la pandemia, esos fondos iban a presentar una baja considerable para mayo, estimada entre 1.800 millones y 2.400 millones de pesos. En realidad, la reducción fue sólo de unos 770 millones. El repunte se dio debido a que la administración de Alberto Fernández había decidido postergar hasta el 30 del mes pasado el vencimiento de Ganancias, pago que impactó positivamente en las arcas locales (Ver infografía).



Si bien se trata de una baja no tan abrupta, López aclaró que la situación sigue con un escenario de menores recursos a los que se previeron en el presupuesto. Incluso, explicó que en el acumulado de los primeros cinco meses del año, el descenso de los fondos que provienen de la Nación fue de un 20 por ciento. Por otro lado, los números de los próximos meses irá revelando el impacto que sufrió la actividad económica tras el aislamiento o su lenta recuperación.



Ante la difícil realidad fiscal, la provincia tomó medidas como reestructurar el presupuesto, aplicar ajustes y controlar el gasto corriente, medida que generó un ahorro, aproximado, del 10 por ciento del presupuesto, esto es, unos 10 mil millones de pesos al año. La ministra había resaltado el recorte del gasto en 11 de los 14 ministerios y secretarías de Estado, salvo en las áreas de salud, seguridad y asistencia social. Además, el Gobierno solicitó la aprobación para acceder a un crédito de 3.000 millones de pesos del Banco San Juan.



De hecho, ante la mejora de los recursos por coparticipación federal, aunque siguió siendo a la baja, López dijo que "nuestra proyección del mes fue mucho más negativa de lo que realmente resultó. Esta situación hace que, por ahora, no tengamos que acceder al Fondo de Reserva Anticíclico".



Por otro lado, la titular de la cartera de Hacienda indicó que, si bien ya se ha hecho el pedido por un crédito bancario, "si analizamos que no lo vamos a necesitar, no lo vamos a tomar". Lo que sí hará la provincia es dejar la puerta abierta para adquirir el préstamo en el momento que lo requiera.



Respecto a la recaudación impositiva local, en mayo ocurrió el vencimiento anual y semestral del impuesto Inmobiliario, y también la tercera cuota del Automotor. Además, la Dirección de Rentas lanzó una moratoria que finaliza este mes (ver recuadro). Se espera que dichas herramientas hayan impactado favorablemente en los ingresos del mes que pasó.

Último mes de la moratoria de Rentas

A fines de abril, la Dirección General de Rentas lanzó una moratoria de impuestos, que contempla descuentos en los intereses y planes de pago de hasta 120 cuotas. Según quedó establecido por ley, el mecanismo estará vigente durante todo este mes para que todos aquellos deudores hasta el 31 de diciembre de 2019 puedan regularizar su situación con el fisco.



Si bien la moratoria establece un plan de pago de hasta 120 cuotas, no todos los contribuyentes podrán acceder a esa posibilidad. Rentas fijó un valor mínimo a pagar por cuota para cada impuesto, medida que definió sobre un promedio histórico de los planes de pago. Así, para Ingresos Brutos, el mínimo a desembolsar por cuota es de 1.500 pesos; en el caso de Lote Hogar, el valor es de 300; para los Monotributistas, la cifra mínima es de 600; mientras que para el Inmobiliario y Automotor, el monto más bajo al que se podrá acceder por cuota es de 900 pesos. Así, si un contribuyente tiene una deuda por este último tributo de más de 110 mil pesos, podrá acceder a 120 cuotas, mientras que si la deuda es de 1.800 pesos, el sistema habilitará dos cuotas. Algo similar ocurre con el pago de honorarios en una deuda que esta judicializada, con un valor mínimo a pagar de mil pesos.



Debido a las medidas de aislamiento, Rentas estableció un mecanismo netamente digital a través de su página web: rentas.sanjuan.gov.ar.

Baja

13 Ese fue el porcentaje de caída en los fondos provenientes de Nación entre lo presupuestado y lo que realmente llegó a las arcas locales. La diferencia fue de unos 770 millones de pesos.

Cuentas

Pese a la delicada situación nacional, la ministra de Hacienda reiteró que San Juan tiene sus cuentas ordenadas, lo que es favorable ante un escenario complejo. Además, explicó que es una de las pocas provincias que, hasta el momento, no ha emitido deuda, esto es, tomar un crédito o emitir letras del tesoro.