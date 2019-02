Ayer, mientras los carros de los departamentos desfilaban por el Corsódromo Costanera, en Chimbas, el carruaje de Albardón se mantuvo ausente. Celeste Arias, la candidata a Reina del departamento, terminó saludando desde la caja de una camioneta. Más tarde, la joven utilizó su cuenta de Facebook para referirse a lo sucedido.

“Tengo el orgullo de Representar a mi departamento, hoy me paso algo inesperado pero no fue culpa de la Municipalidad, sino de la gente que está a cargo del carruaje. Gracias a todos los que me apoyan”, escribió.

Y agregó: “Puedo decir que aún siento impotencia, pero Salí a dar lo mejor porque tengo la responsabilidad y compromiso de representarlos de la mejor manera. Porque atrás mio hay muchos Albardoneros esperando lo mejor mi!”.