Dos bellezas. Zahira Almarcha (izquierda) fue elegida Segunda Representante de la Fiesta Nacional de Santa Lucía y, junto a Sol Agüero, representará a la comuna.

Para ella la danza no sólo es una pasión, sino también un estilo de vida. Por eso quiere compartir "sus bondades" con toda la gente de su pueblo natal. Se trata de Sol Agüero, de 18 años, que la noche del domingo pasado fue electa Representante de la Fiesta Nacional de Santa Lucía, título que le permitirá concretar el proyecto social que presentó como candidata y que consiste en enseñar gratis danzas españolas en el departamento. Es que esta joven considera que la danza ayuda a mejorar la vida en todos los aspectos.

Soñadora, pero con los pies en la tierra, así es Sol Agüero. Sus sueños siempre tuvieron mucho de realismo para poder concretarlos. Y de a poco lo fue consiguiendo. Desde niña soñó con aprender flamenco y el resto de las danzas españolas. Le costó concretarlo, pero lo hizo. "Desde muy chiquita soñaba con aprender a bailar estas danzas porque me encantaban, pero no pude comenzar de chica porque económicamente no se podía asistir a una academia privada. Tras un esfuerzo de mi familia pude comenzar de más grande y llegar a graduarme como profesora. Un sueño cumplido", dijo la joven.

Felicidad. Sol Agüero dijo que está muy feliz por haber concretado el sueño de ser la Representante de la Fiesta Nacional de Santa Lucía.

Entre sus sueños, Sol también aspiraba llegar a ser la Representante de la Fiesta de Santa Lucía. Pero tuvo que esperar a cumplir 18 años para poder postularse. Y con la fortuna de ganar. "Aún me cuesta creer que el domingo pasado me eligieron Representante de esta fiesta tan importante para todos los vecinos. Volví a cumplir un sueño y, además, gané la posibilidad de concretar uno más", sostuvo la flamante Representante.

El proyecto social que presentó Sol cuando se candidateó se llama "Santa Lucía Flamenca" e implica dar clases gratuitas de danzas españolas para niños y adultos que, como le sucedió a ella, no puede costear una academia privada. "Vivo frente a una unión vecinal y siempre pensaba lo lindo que sería dar clases gratis allí. Aún no hemos hablado con las autoridades municipales sobre los espacios donde se pondrá en marcha mi proyecto, pero lo lindo es que se va a desarrollar, y eso me va a permitir compartir todas las bondades que tiene bailar. Es que la danza ayuda a crecer, a superar miedos y mejorar la calidad de vida", dijo Sol.

Admiradores. Cuando ayer Sol visitó DIARIO DE CUYO y salió a la Plaza 25 de Mayo causó admiración en la gente, que quiso tomarse fotos con ella.

La joven dijo que los beneficios de esta actividad son tanto para los niños, que los aleja de los peligros de la calle y del uso excesivo de las pantallas, como para los adultos. A estos últimos les mejora su calidad de vida física y emocional. Dijo que con el movimiento corporal recuperan su movilidad y alivian algunos dolores, mientras que aumenta su autoestima y alegría de verse capaces de crecer y sin avergonzarse por hacer lo que les gusta. "No creo que demore mucho en ponerse en práctica mi proyecto, ya que en un principio seré yo quien dé las clases gratuitas. Además, ya tengo planeado agregarle un proyecto más, también con fines solidarios. Quiero poner en marcha un ropero comunitario donde los alumnos puedan acceder a los trajes y zapatos que se usan para bailar danzas españolas y que cuestan caros", dijo la Representante.

Por otra parte, Sol dijo que lo que más le gusta de Santa Lucía, su tierra natal, es que es un departamento en constante crecimiento y con una gran calidad de gente. "Creo que el santaluceño ama y respeta su tierra. Y eso se ve en que las obras que se hacen se mantienen intactas, porque todos las valoran como si fueran propias", sostuvo la joven.