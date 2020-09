Siria Ayala, quien el 13 de junio del 2013 se consagró como Reina de la Capital, fue detenida esta madrugada luego de participar en una fiesta clandestina en Santa Lucía, junto con decenas de jóvenes que violaban las disposiciones vigentes que prohiben expresamente las reuniones sociales para evitar la propagación del coronavirus.

En horas de la tarde, la joven se expresó en las redes sociales, mostrándose arrepentida de su accionar. "Lamento mucho lo ocurrido anoche. A veces nos pasan cosas malas producto de errores, de decisiones equivocadas, o tontas y tendemos a intentar ocultar o negar la gravedad de nuestros actos a los demás y también a nosotros mismos. En mi caso siento mucho arrepentimiento y quiero pedir disculpas por mi error", comenzó escribiendo Ayala en su cuenta de Facebook.

"Lo he reflexionado bastante y por más que vivimos un escenario tan incierto, cambiante, estresante... sé que esto no es excusa para no cumplir con lo que corresponde para cuidarme y cuidar a los que quiero y a todos los demás", agregó.

La fiesta se realizó en el interior del Bario Privado, calle Pellegrini al este de 12 de Octubre, y hubo luces, mucho alcohol y hasta un DJ profesional.

"Espero que no se produzca ningún contagio por esta falta, espero y rezo por no haber afectado a nadie", concluyó.