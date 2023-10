La tonada netamente sanjuanina no se perdió a pesar de los más de 30 años viviendo en los Estados Unidos. Y mucho menos las costumbres adoptadas de la provincia que los vio nacer. Por eso, inflaron pecho y representaron con orgullo a la provincia y al país en el "Desfile de las Hispanidades" llevado a cabo hace unos días primero en New York y después en New Jersey. Se trata de Rubén González y Cristina Cvetko elegidos por mérito como "Mariscales de la representación argentina", es decir personalidades que encabezaron a la delegación de Argentina en ese acontecimiento.

Rubén González tiene 72 años y vive hace unos 30 años en Estados Unidos. Hace 7 que produce su propia revista llamada "Pasión argentina" donde mensualmente va contando los acontecimientos más importantes que ocurren en Argentina y que él mismo los refleja para los argentinos que por distintos motivos trasladaron sus rutinas al país estadounidense. "Fue un orgullo, un placer poder encabezar el desfile", expresa Rubén quien trata de venir cada año a su San Juan donde tiene a su familia. En tanto que Cristina Cvetzko es directora de la "Escuela argentina" y fue elegida como mariscal en Manhattan.

Con respecto al "Desfile de las Hispanidades" donde las distintas comunidades de diferentes países hacen un desfile por las avenidas de New York exhibiendo sus danzas y costumbres, los sanjuaninos contaron que si bien los argentinos allí son la minoría -las comunidades de México y Centroamérica predominan- los oriundos de Argentina son los más bulluciosos. Lo cierto es que ne esta ocasión los argentinos tuvieron como eje principal al fútbol y al título de campeón del mundo conseguido en Qatar. "Desfilamos todos con camisetas de Argentina e incluso hicieron una Copa del Mundo de unos 2 metros que fue llevada en una carroza, es increíble como todo el mundo se sacaba todos con la Copa que ganó Messi en Qatar" expresaron los sanjuaninos.

Es que el fútbol es una pasión argentina que se transmite en Estados Unidos. Rubén incluso fue parte de eso porque hace unos años crearon una escuela de "fútbol gaucho" que fue más que nada una academia de fútbol argentino que sigue funcionando y que en la actualidad cuenta con unos 200 chicos practicando fútbol.

Claro que no todo fue fútbol en el Desfile en las calles estadounidenses, en Manhattan hubo tango como para dejar bien plasmadas las pasiones argentinas.

BUENOS ANFITRIONES

Los sanjuaninos cuentan que a New York y Nueva Jersey llegaron distintos artistas sanjuaninos a brindar su show como Susana Castro, Rolando García Gómez, Inti Huama, Gisel Aldeco, entre otros. "Cuando vienen artistas argentinos tratamos de hacerles entrevistas y recibirlos de la mejor manera, es una buena forma de mantenernos más cerca de nuestro país", expresaron.