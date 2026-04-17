Fuerte sismo en la madrugada despertó a muchos sanjuaninos, ¿lo sentiste?

Los detalles del evento que informó el Inpres.

La imagen muestra el epicentro del sismo.

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El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó a través de su página web de un evento sentido esta madrugada en la provincia de San Juan.

Tuvo lugar a las 3:19:46 de este viernes con epicentro 24 km al SE de Calingasta; 41 km al NE de Barreal; 66 km al O de San Juan, precisó el informe.

La Magnitud, en la Escala de Richter, fue de 4,8°, a una profundidad de 129 km.