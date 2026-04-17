    • 17 de abril de 2026 - 08:47

    Fuerte sismo en la madrugada despertó a muchos sanjuaninos, ¿lo sentiste?

    Los detalles del evento que informó el Inpres.

    La imagen muestra el epicentro del sismo.

    La imagen muestra el epicentro del sismo.

    Foto:

    El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó a través de su página web de un evento sentido esta madrugada en la provincia de San Juan.

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    Tuvo lugar a las 3:19:46 de este viernes con epicentro 24 km al SE de Calingasta; 41 km al NE de Barreal; 66 km al O de San Juan, precisó el informe.

    La Magnitud, en la Escala de Richter, fue de 4,8°, a una profundidad de 129 km.

    En tanto que la Intensidad en la Escala Mercalli Modificada fue de III a IV en el Gran San Juan y de IV en Calingasta.

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