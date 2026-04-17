Fuerte sismo en la madrugada despertó a muchos sanjuaninos, ¿lo sentiste?

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó a través de su página web de un evento sentido esta madrugada en la provincia de San Juan.
Los detalles del evento que informó el Inpres.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó a través de su página web de un evento sentido esta madrugada en la provincia de San Juan.
Tuvo lugar a las 3:19:46 de este viernes con epicentro 24 km al SE de Calingasta; 41 km al NE de Barreal; 66 km al O de San Juan, precisó el informe.
La Magnitud, en la Escala de Richter, fue de 4,8°, a una profundidad de 129 km.
En tanto que la Intensidad en la Escala Mercalli Modificada fue de III a IV en el Gran San Juan y de IV en Calingasta.