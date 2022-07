"No imaginamos la satisfacción que vamos a sentir cuando a la casa entre el primer huésped y veamos que nuestra tarea está cumplida", dijo la licenciada en Enfermería Sandra García, una de las integrantes de la comisión que llevó adelante el proyecto de la Residencia Transitoria del Hospital Marcial Quiroga que aún no abre sus puertas, pese a que el edificio está listo. Esta casa, destinada a albergar a familiares de los pacientes de zonas alejadas, se terminó de construir en marzo del año pasado, pero por la falta de mobiliario no fue inaugurada. Andrés Escudero, director de este hospital, dijo que la inauguración se realizará a fines de este año o principios del 2023. Agregó que debido a la pandemia se retrasó tanto la compra de muebles para equipar esta dependencia como la elaboración de los protocolos referidos a su funcionamiento.

El proyecto de este albergue fue presentado y aprobado en el 2016, y dos años más tarde comenzó a cristalizarse su concreción tras colocarse la piedra basal. En marzo del año pasado culminó la construcción del edificio, sin embargo aún no está en funcionamiento y esta condición se prolongará por unos 5 meses más por los menos, según los cálculos oficiales. "La pandemia retrasó todo. Aún falta completar el mobiliario para equipar la casa como es debido. Hemos comprado las camas y los colchones pero resta adquirir los muebles y electrodomésticos para el funcionamiento de las demás instalaciones. Pero ya estamos trabajando en eso", dijo Escudero.

El funcionario agregó que el Hospital tiene los recursos para comprar estos insumos, pero que hay que pedir presupuesto y en base a eso determinar si se va a realizar una compra directa o por licitación. Y que esta tarea lleva su tiempo, por eso calcula que recién a fines de este año o principios del que viene se podrá inaugurar.

Otro punto que, según Escudero, demoró la apertura de la casa, es la falta de protocolos referidos a su funcionamiento, aunque sostuvo que también ya se está trabajando en el tema. "Estamos determinando los procedimientos de ocupación y uso del edificio, y de cómo se va a brindar este servicio. También, en el establecimiento de las normas para lograr una adecuada convivencia, ya que esta casa no tiene un fin sanitario, sino social", sostuvo.

El proyecto de la esta residencia surgió de parte del personal del hospital y con el objetivo de brindar contención y albergue a familiares de pacientes de zonas alejadas, que carecen de recursos para trasladarse a sus domicilios, o que no tienen quiénes los reemplacen en el cuidado de los enfermos. También estará destinada a familiares de pacientes provenientes de La Rioja y San Luis que llegan derivados al Marcial Quiroga, por ser un hospital de referencia en quemados.

Nombre. La residencia transitoria del Hospital Marcial Quiroga llevará el nombre de Gertrudis Funes, pionera de esta institución.

Las instalaciones

El edificio de la Residencia Transitoria Gertrudis Funes, del Hospital Marcial Quiroga, tiene capacidad para albergar a 20 personas, distribuidas en un pabellón para 10 mujeres y otro para 10 varones, compuestos por 8 dormitorios (4 en cada pabellón) con sus armarios y sanitarios, unidos por un núcleo que concentra una oficina, un salón de usos múltiples (SUM), cocina, lavadero y depósito. Brindará las comodidades necesarias para que sus ocupantes descansen, se higienicen y se alimenten.

Este albergue está ubicado dentro del predio del hospital (sector Suroeste) y tiene una superficie cubierta de 428 metros cuadrados. El valor de la obra rondó los $15.500.000.