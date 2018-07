El frente. Así lucirá la parroquia una vez que esté terminada la obra. En el frente tendrá un campanil.

Para festejar los 50 años de la inauguración de la Parroquia de Caucete, la comunidad religiosa hará un gran festejo en noviembre próximo. Pero eso no será todo, es que se espera inaugurar las obras de remodelación de la iglesia que comenzarán en los próximos días. Víctor Hugo Gallardo, párroco de Cristo Rey, comentó que las obras de remodelación y refuncionalización del templo incluirán la construcción de un campanil. "Cuando el templo fue construido, hace 50 años, se quiso hacer un campanil pero no se pudo. Ahora se cumplirá ese anhelo", explicó el párroco.



Caucete, como Jurisdicción Parroquial cumple 100 años en octubre de este año y a la vez, el mismo 17 de octubre cumple 50 años de la construcción del templo que existe actualmente. "Queremos festejar con un trabajo pastoral que signifique renovar la fe de la gente, pero también queremos mejorar la casa común -por la parroquia- que tenemos en Caucete. El templo está muy metido en el corazón de los cauceteros y nos pareció que necesitaba ser refuncionalizado", dijo Gallardo y comentó que si bien la estructura de la parroquia está en buenas condiciones, harán algunas mejoras por cuestiones de seguridad por el paso del tiempo. Estas mejoras tienen que ver con las conexiones eléctricas y la iluminación que ya están un poco deterioradas. También, por cuestiones de seguridad cambiarán el sentido de apertura de las puertas, que actualmente se abren para adentro.



Sobre otras obras que se harán en el templo comentó que el campanil será lo más llamativo. Es que no sólo se cumplirá un sueño de hace 50 años, sino que le cambiará la vista a este emblemático punto de Caucete. "Durante muchos años al templo sólo se hizo algunas mejoras menores, pero ahora ya necesita un cambio profundo. Haremos un campanil, ya que cuando el templo fue construido se pensó hacerlo pero era muy difícil por las técnicas de construcción que se usaban en ese momento. Ahora es más sencillo", dijo y explicó que también influyó hace 50 años el factor económico. Ahora, la obra será encarada con fondos de la iglesia y con donaciones de los fieles. "Nos sorprende todos los días la solidaridad de la gente. Vamos a encarar esta obra gracias a la generosidad que muestran los fieles", agregó. Otros retoques que harán tienen que ver con la construcción de nuevas ventanas y algunos detalles estéticos para darle un toque localista. Gallardo dijo que en varios rincones del templo se usarán piedras del cerro Pie de Palo para decorar las paredes. "Este cerro es también un emblema de Caucete y nos pareció lindo que esté dentro de la parroquia", concluyó el sacerdote.

La fundación



La parroquia de Cristo Rey fue inaugurada el 17 de octubre de 1868 cuando aún no tenía piso. La obra había empezado cerca de 8 años atrás.



El padre Báez Laspiur fue el promotor de la construcción de ese templo, para el departamento de Caucete.



Junto a vecinos y fieles, el sacerdote organizó una comisión que se encargó de encarar la obra de construcción. Antes la parroquia había funcionado en una pequeña casita que cumplía el papel de iglesia y que se arruinó con el terremoto de 1944.