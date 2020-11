Aunque no le gusta que la consideren una ‘influencer’ de Instagram, no sólo es una de las sanjuaninas con mayor cantidad de seguidores en esa red social, sino que sus publicaciones tienen gran repercusión y en el transcurso de la semana pasada una en particular se amplificó incluso en portales de noticias de la región: mostró su celulitis para concientizar sobre "cuerpos reales". Básicamente en un video mostró su cuerpo con y sin filtros, para comparar que la pantalla transmite una imagen diferente a la real.

Celeste Achem tiene 19 años y reconoció que le sorprendió la repercusión en particular de esta publicación porque es un tema del que ya habló antes. “La verdad es que se habló bastante”, soltó con una sonrisa. “No esperaba que llegase a los medios y obviamente hubo toda clase de comentarios. Desde los muy buena onda, hasta los del otro extremo”, afirmó respecto a las repercusiones.

Es de las que opina que cualquier red social hoy puede transformarse en una ‘influencia tóxica’ para las personas y reconoció que no tiene muy en claro cual es la principal utilidad que ella consigue. “Al principio fue un perfil normal. Me hice más conocida porque conté que tuve bulimia y anorexia. Conté como fue todo ese proceso y estuve dispuesta siempre a escuchar y recomendar a profesionales para que ayuden a las personas. También ayudaba a difundir emprendimientos de conocidos sin ningún interés y aparecieron entonces otros en los que sí ofrecieron algo y me explicaron más o menos como funciona el algoritmo de Instagram. Así se fue dando”.

La instagramer (o instagramera como recomienda la RAE, al igual que ‘influyente’ en vez de ‘Influencer’) aseguró que le tomó por sorpresa el alcance del último posteo porque “antes ya había hecho otro video. Fue porque le respondí a una chica que se sentía mal por fotos que veía de otras chicas. Entonces mostré que detrás de una foto están los ángulos de toma, las poses, el tipo de luz.

Juega continuamente con la sensualidad en sus publicaciones, pero no tuvo problemas en mostrar el secreto de esas construcciones de imagen. “No quiero ser falsa en mi vida o en las redes sociales. Siempre me muestro como soy: con filtros y sin filtros, para que la gente vea los trucos que hay detrás de una publicación. Hay mucho detrás de un posteo en una red social. Ninguna versión está mal, pero no hay que olvidar que una foto o un video no está mostrando exactamente lo que es algo en la realidad”.

¿Evaluó Celeste si no podía jugarle en contra la publicación? “Si no me quieren contratar por tener celulitis, porque soy una persona real, que no me contraten”, respondió. Y aseguró que del tema seguirá hablando,porque ve que hay “muchas personas que después de salir de la aplicación, van angustiadas y sintiéndose mal con ellos mismos”.