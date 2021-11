Armando Baquel caminaba lento, con la mirada fija en el frente y cargando a Ambar, su beba recién nacida, en un huevito que colgaba de su brazo. La criatura, con un moño rosa en su cabeza, dormía tranquila. Solos, encabezaron la marcha para pedir justicia por la muerte de Johana Ramírez (20) la madre de la nena, que murió a sólo una semana de parir, asegurando que lo que sucedió en el Hospital Rawson fue un caso de mala praxis.

La manifestación, que contó con la presencia de los familiares y amigos de la mujer, se desarrolló esta mañana, alrededor del centro de salud en el que Johana perdió la vida.

“Estoy esperando para ver qué me informan sobre la totalidad de los resultados desde la UFI que investiga el caso. La autopsia ya terminó y el resultado ha sido ruptura de hígado, no ha sido paro cardíaco, como me dijeron acá. También está comprobado que a Johana le habían dejado gasas en el interior del cuerpo”, contó Baquel antes de iniciar la caminata sin dejar de sostener a su beba.

Al frente, de izquierda a derecha: la madre y el padre de Johana, su beba recién nacida, su pareja y su abuelo.

“De acá, del hospital, estoy esperando que se hagan cargo de todo lo que pasó los responsables. Porque esto siempre pasa, no está sólo el caso de mi señora, han sido niños, mujeres, bebés. Basta de esto”, pidió para continuar el hombre, que mientras hablaba fue rodeado por una gran cantidad de carteles que pedían justicia.

A la vez, confió que, “del hospital el único que habló fue el Director. Dijo que sí, que habían encontrado las gasas, admitió las veces que la operaron y todo eso. Así que, ahora necesito la respuesta de la Justicia, para que el que haya sido caiga por lo que ha hecho, que pague”.

Para finalizar, el padre que quedó sólo con su hija, se mostró pacientes: “Hay que dejar trabajar tranquilo al Fiscal, para que encuentre las respuestas que necesitamos y para que la Justicia tome las medidas que corresponden, nada más”.

El caso

Johana Ramírez,de 20 años fue mamá el pasado 26 de octubre en un parto asistido en el Hospital Rawson. Ella volvió a su casa pero debió regresar al hospital porque se sentía mal. Su cuadro se volvió crítico y el martes pasado murió.

La familia había denunciado públicamente una presunta mala praxis producto de una serie de hechos que sucedieron antes, durante y después del traumático parto.

Baquel había contado a este Diario que su mujer empezó con dolores de parto el 17 de octubre, que ahí la llevó al Hospital Rawson y tenía dos centímetros de dilatación y contracciones cada 10 minutos, pero que le pusieron una buscapina inyectable y la mandaron a la casa. A los dos días la llevó otra vez, repitieron el procedimiento y le dijeron que regresara cuando las contracciones fueran cada 3 minutos.

Finalmente, el día 26 de octubre, nueve días después del inicio de las contracciones, Johana quedó internada. Ahí a la mujer pasó por un hecho que, la familia, relata como traumático porque va a parto natural (mide 1.50 metros, es delgada) para un parto donde se sabía que la criatura superaba los 4 kilos

Luego del nacimiento de Ambar, tanto la mamá como la beba regresaron a su casa. Sin embargo, el papá de la recién nacida notó que algo no andaba bien y decidió trasladar nuevamente a su mujer al Hospital Rawson. "Entró y a la hora le dieron dos paros respiratorios, le hicieron RCP durante 50 minutos. Lograron salvarla y la dejaron en Terapia Intensiva", contó.

Del relato del hombre se desprende que luego de realizarle unos estudios, a Johana le encontraron "sangre y gasas en la panza, además de un corte en el hígado, por detrás de la columna". "Eso le provocó una hemorragia. Los médicos de terapia la operaron urgente. Después me llamaron a Maternidad, donde me empezaron a interrogar para saber si se había caído o si alguien la había golpeado por el corte que tenía. Nos quieren echar la culpa a nosotros", señaló.

Luego del fallecimiento de la mujer, el hombre radicó la correspondiente denuncia en la UFI - Delitos Especiales para que investiguen qué ocasionó el mal estado de salud de la mujer y su posterior fallecimiento.