Ayer la versión digital de DIARIO DE CUYO lanzó una encuesta para conocer la opinión de los sanjuaninos respecto a las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández, y de alcance nacional para intentar frenar el avance de contagios de Covid-19, en el contexto de la segunda ola de la pandemia por Covid-19. Miles de lectores participaron de este sondeo y la mayoría de ellos, un 69%, se mostró a favor de que las mismas se apliquen durante tres semanas tal como se anunció, pero también se expresaron en contra de la restricción de la circulación nocturna. Sólo un 7% de los participantes estuvo de acuerdo con este punto.

La encuesta se dividió en tres secciones para poder abarcar más temas y obtener una opinión más amplia y conocer mejora la postura de los lectores que sólo debieron ingresar a la página web para participar. En la primera parte se preguntó si se estaba de acuerdo o no con que el Gobierno provincial convocara a los sectores afectados para acordar las nuevas restricciones. Fueron 5.063 los sanjuaninos que respondieron a esta consulta. El 85% respondió que sí, mientras el 15% restante optó por el no.

En la segunda parte se abordó el tema de la duración de estas medidas. Se les preguntó a los lectores si estaban de acuerdo con que las restricciones se extendieran por tres semanas. Participaron 5.070 lectores, de los cuales el 69% votó a favor y el 31% restante, en contra.

El 13% está de acuerdo con que restoranes cierren más temprano.

La tercera parte de la encuesta apuntó a conocer más en detalle la opinión de los lectores sobre algunas de las medidas anunciadas. En este punto se les consultó sobre cuáles de las medidas anunciadas por el presidente Fernández se deberían aplicar en la provincia. Esta consulta contó con la participación de unos 2.000 sanjuaninos con opiniones divididas.

El 22%, el porcentaje más alta, votó que está de acuerdo con que se aplique en San Juan todas las medidas anunciadas. En tanto que el 18% del total de participantes opinó que se debe aplicar principalmente la suspensión de viajes de egresados, de estudios y de grupos turísticos. Luego, el 16% se mostró a favor de la suspensión de actividades en bingos y casinos. Un 13% dijo estar de acuerdo con que los bares y restoranes cierren más temprano, y un 10% con que se suspendan las reuniones sociales. Finalmente, sólo un 7% dijo apoya la medida referida a la restricción de la circulación nocturna. Esta medida fue la que menos opiniones a favor obtuvo.

También hay quienes participaron de esta parte de la encuesta que se mostraron en contra de todas las medidas anunciadas por Fernández. Fue un 14% de los 2.000 participantes que dijo estar en desacuerdo con todas las restricciones.

Además de participar en la encuesta, algunos lectores también se animaron a dejar su opinión con respecto a la situación que atraviesa el país y la provincia con respecto a la pandemia. Gustavo Ríos, comentó que "todo es una cuestión de organización, la que no la tiene el AMBA. Si nos ponemos las pilas, podemos pasar la segunda ola, claro que hay sectores muy perjudicados y no hay otra que seguir con la economía abierta".

En tanto que Orlando Dávila dejó un mensaje para el Gobierno en el que dijo "Gobernador hay que mantener la economía abierta si no explota todo, la gente no va a poder pagar nada. No se olvide que el Gobierno vive del vecino. Si todo está bien controlado no deberíamos tener malas consecuencias".

A este último mensaje, Juan Alberto Pereyra respondió "El problema es que nada está controlado, menos este virus".