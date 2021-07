El Gobierno de San Juan continúa con el objetivo de paliar el déficit habitacional en la provincia y lograr que más familias puedan acceder a un techo digno. En este marco, hay 4.137 viviendas del IPV en construcción en 18 departamentos. De este total, el 48% se concentra en el Gran San Juan. Y entre los 5 departamentos que integran esta zona, Rivadavia lidera la lista con más de 1.000 casas en marcha.



Por otro lado, en lo que va de la actual gestión del gobernador Uñac (desde diciembre de 2019), por cada casa del IPV que entregaron ya están construyendo otras dos. Es que desde entones a la fecha fueron entregadas 2.032 viviendas, sin contar las otras 9.258 del IPV entregadas en la primera gestión uñaquista, de 2015 a 2019.

931 son las casas que se comenzará a construir en un par de meses en el departamento Pocito. De ese total, 143 estarán en Carpintería.

Ni la pandemia ni el terremoto de enero pasado lograron frenar el avance de la construcción de barrios destinados a paliar la necesidad de vivienda en la provincia. Hay 4.137 viviendas en ejecución de las cuales 1.995 (48%) están distribuidas en los 5 departamentos del Gran San Juan. Dentro del total en esta zona, el 57% se concentra en Rivadavia, donde hay 1.149 casas en marcha. Luego le sigue Rawson con 594 casas en obra, y Santa Lucía con 122. Los dos últimos puestos son para Chimbas y Capital, con 72 y 68 viviendas en construcción respectivamente. Marcelo Yornet, director del IPV, sostuvo que la distribución de las mismas se debe principalmente a la necesidad de la gente y no a "algún tipo de privilegio". "No hay privilegios ni cuestiones políticas a la hora de planificar la construcción de un barrio. El IPV sólo tiene en cuenta la necesidad de la gente, basándose en los datos estadísticos, y la disponibilidad de terrenos. En Rivadavia hay muchas casas en ejecución debido a la cantidad de asentamientos, por ejemplo. El gobernador Uñac quiere terminar su gestión con todos los asentamientos de la provincia erradicados y reubicados. Es por eso que también hay otras comunas con muchas viviendas en construcción", dijo el funcionario.



Uno de estos departamentos es Caucete, donde están construyendo dos barrios, uno de 115 casas y otro de 471 viviendas distribuidas en 5 sectores. De esta manera, en la comuna hay un total de 586 viviendas en construcción destinadas a las familias que llevan años viviendo en los asentamientos a lo largo de las viejas vías del tren.



Otra de las comunas con más viviendas en ejecución es Albardón, donde actualmente construyen 4 barrios con un total de 312 casas. "Para el Gobernador es una prioridad garantizarles a los sanjuaninos la posibilidad de acceder a una casa digna. Y los números hablan por sí solos", dijo Yornet.

Contra las adversidades

Marcelo Yornet dijo que en la provincia no paró la construcción de viviendas, pese a la pandemia y al terremoto de enero pasado. Agregó que sólo se retrasó la continuidad de los trabajos, pero que ese retraso no fue significativo. También sostuvo que mientras se paró la construcción de unas 55.000 casas a nivel país por la Fase 1, San Juan fue la única provincia que continuó con las obras. "Para nuestro Gobierno el tema de la vivienda es una política de Estado y no sólo para paliar el déficit habitacional, sino también porque genera empleo y mueve la economía. Es por eso que durante la pandemia y tras el terremoto, la construcción de casas continuó con la utilización de fondos provinciales", dijo el funcionario.