El caso de doña Ursulina, la mujer de 83 años que fue abandonada anoche en el Servicio de Urgencias de la Clínica Santa Clara, genera conmoción. Ahora, DIARIO DE CUYO accedió a la nota que dejaron junto a la señora, que está postrada y no se puede comunicar.

“Con mucho dolor. Pero no me puedo hacer cargo de Ursulina Vazquez. Nadie del Pami me ayuda para cuidarla ni con el alimento. Ya no doy más”, comienza diciendo la escueta misiva escrita a mano con lapicera azul en un pequeño papel blanco.

Y continúa: “Estos son los papeles para internarla en el geriátrico. Lo siento”, haciendo referencia a una serie de documentos con información privada de la anciana y estudios médicos anteriores que acompañan la nota.

Mientras que, en un segundo pedazo de papel blanco se agrega: “Ella legalmente no tiene familia, ni donde vivir”.

La mujer fue trasladada anoche a las 21 a la clínica. Ni bien el personal notó que nadie la estaba acompañando se dio aviso a la Policía, al Gabinete Interdisciplinar de la clínica y a Desarrollo Humano.

La anciana está postrada, con escaras múltiples, deshidratada y desnutrida. Además sufre un deterioro cognitivo profundo, que le impide comunicarse y debieron colocarla una sonda nasofaríngea.